Schadevergoedingsfonds is slechts één stap in een lang proces: we moeten lessen trekken uit bestaande klimaatfondsen

De klimaattop in Sharm-el-Sheikh is geëindigd met een teleurstellend resultaat over de ambities om uit fossiele brandstoffen te stappen. Er was ook beter nieuws: er komt een fonds voor klimaatschade. Lage-inkomenslanden hebben er al jaren voor gepusht, dus voor hen is het zeker een opluchting, maar daarmee zijn de problemen niet opgelost. Bij de oprichting van het nieuwe fonds moeten staten lessen trekken uit de bestaande klimaatfondsen. Deze zijn natuurlijk goed bedoeld maar hebben een aantal tekorten.

Ten eerste hebben bestaande klimaatfondsen een financieel tekort. Ontwikkelde landen zijn hun belofte uit 2009, om vanaf 2020 100 miljard dollar per jaar aan ontwikkelingslanden te doneren voor klimaatactie, niet nagekomen. Dit brengt frustratie mee bij de landen in nood en voornamelijk een vertrouwensbreuk. Terwijl men het nog niet eens is over hoeveel geld er dan wel gedoneerd is, is het alleszins duidelijk dat zelfs 100 miljard dollar per jaar niet genoeg zal zijn. De financiering van het nieuwe fonds voor klimaatschade is nog onduidelijk, maar riskeert een gelijkaardig lot. Dat kan tot een grotere vertrouwensbreuk en resignatie in kwetsbare landen leiden.

Ten tweede zijn de procedures een pijnpunt. De bestaande financieringsmechanismen, zoals het Green Climate Fund, werden door de Verenigde Naties opgericht om ontwikkelingslanden te ondersteunen. Nochtans geraken deze landen zeer moeilijk aan financiering. De aanvraagprocedures zijn extreem technisch, complex, vergen gedetailleerde data en studies, en zijn enkel beschikbaar in het Engels. De procedures moeten vergemakkelijkt worden en de capaciteit van de landen versterkt - zeker bij het nieuwe fonds voor klimaatschade. Na een overstroming moet het geld om schade aan te pakken snel kunnen komen en geen vier jaar op zich laten wachten omwille van complexe procedures.

Ten derde bestaat er nog altijd veel onenigheid over wie moet bijdragen aan de fondsen en wie ervan gebruik mag maken. China bijvoorbeeld is officieel nog steeds een ontwikkelingsland, maar ondertussen ook de tweede economie ter wereld en de grootste vervuiler. Afrikaanse landen vinden het hypocriet dat China niet wil bijdragen aan het fonds, terwijl zij nog een veel langere weg te gaan hebben dan China. Zelf zegt China op volontaire basis, en niet per se met cash, te zullen bijdragen aan het nieuwe fonds.

In 2023 zal het fonds voor klimaatschade vorm krijgen. Idealiter zijn de modaliteiten gebaseerd op de ervaringen van lage-inkomenslanden met de bestaande financieringsmechanismen. Zo moet het geld er simpelweg komen, want niemand heeft iets aan lege beloftes die niet worden nagekomen.

Bovendien mag het fonds zich niet verliezen in complexe procedures, het moet ook voor de minst ontwikkelde landen toegankelijk zijn zodat het efficiënt de klimaatschade van vandaag kan aanpakken, en niet een doekje voor het bloeden is voor de pijnlijke gevolgen jaren later. De grootste strijd zal gaan over wie bijdraagt en wie geniet, maar pas wanneer hoge- en lage-inkomenslanden de klimaatverandering als een waarachtig globaal probleem zullen bekijken waarbij actie in de meest kwetsbare landen een minstens even belangrijk deel van de oplossing is, zal de vertrouwensbreuk hersteld kunnen worden.