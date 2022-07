Schaamgroen in de straten, terwijl bomen zoveel verkoeling bieden

Hittewering

Om de zomerse hitte te weren wordt steevast vergeten dat bomen en een gevelbekleding met planten een slok op een borrel kunnen schelen. Zelfs bij temperaturen ruim boven de 30 graden is het nog altijd aangenaam vertoeven onder de kruin van een grote boom. De oost- en zuidgevels van mijn huis zijn begroeid met wingerd. De grote bladeren van de wingerd schermen de gevel af tegen de straling van de zon. De muren warmen zo weinig op en stralen daardoor ook weinig warmte uit. Ze houden het huis binnenhuis koel en dat alles zonder dure energie. Meer zelfs, een dergelijke groene airco produceert nog zuurstof bovendien en haalt CO 2 uit de lucht. In de groene gevelbekleding krioelt het van het leven en vogels maken er graag een nest in. Groene gevelbekleding komt de biodiversiteit ten goede. Steden en gemeenten zouden meer kunnen doen om groene gevelbekleding in de kijker te plaatsen en in de stad te faciliteren.

Jammer dat de meeste straten in Vlaanderen nog altijd kale betonvlaktes zijn. Dergelijke hitte-eilanden kunnen eigenlijk gemakkelijk vermeden worden door laanbomen aan te planten. Veelal zien we echter in de straten wat schaamgroen, kleine boompjes met amper een kruin.

Gemeentebesturen hoeden zich om straten te vergroenen, want voor de modale Vlaming zorgen bomen in de straat nog altijd voor ‘vuiligheid’ bij het vallen van het blad. Met een lommerrijke straat, wat bomen in de omgeving en hier en daar wat gevelgroen, kan de hitte gemakkelijk en kosteloos getemperd worden.

Bernard Decock, Marke

11 juli

Daar waren ze weer, de slogans vol stoere taal over zelfbeschikking en zelfs onafhankelijkheid van Vlaanderen. Ze kwamen uit de mond van politici met grootsprakerige retoriek, die met hun uitspraken vooral hun politieke macht willen vasthouden en liefst nog uitbreiden; luisteren naar de federale regering, naar politici die ‘boven’ hen staan en volgens hen altijd het zuiden van het land bevoordelen, kunnen ze zo moeilijk hebben. Alsof we in tijden van gigantische klimaatproblemen, van dramatisch stijgende armoede en van verontrustend zwenken naar (extreem-)rechts, behoefte zouden hebben aan een zoveelste staatshervorming.

Ivan Rabaut, Torhout