Sammy Mahdi wil voor rentmeesterschap doen wat Patagonia deed voor fleece truien

Els van Doesburg is schepen in Antwerpen namens N-VA. Haar column verschijnt tweewekelijks, afwisselend met Marc Van Ranst.

Er zijn van die dingen die er niet uitzien maar wel gewoon heel goed zijn. Uiteindelijk worden die dan zelfs hip en sexy. Fleece truien of orthopedische sandalen bijvoorbeeld.

Zo is het ook een beetje met het concept ‘rentmeesterschap’. Je hoort het en je hebt er al meteen geen zin in. Het is natuurlijk een Bijbelse term en laten we eerlijk zijn, dan begin je tegenwoordig al met achterstand. In Genesis vinden we de oorsprong van ‘rentmeesterschap’. God schiep hemel en aarde in zeven dagen en de mens kreeg de opdracht om die aarde goed te beheren. Ze is dus niet ons bezit maar in bruikleen gegeven door God. Op dingen die je geleend hebt moet je extra goed passen.

Conservatieven en authentieke christendemocraten laten zich door dit idee graag inspireren - als een goede rentmeester een goede voorouder zijn voor zij die na ons komen. Het houdt duurzaamheid in en langetermijndenken over hoe je onze wereld wil doorgeven aan de volgende generaties. Die intergenerationele filosofie behoort tot de kern van conservatisme.

Het begrip rentmeesterschap komt dan wel uit de Bijbel, het idee is niet uniek voor het christendom. Dus als u zo’n type bent dat graag een beetje goedkoop lacherig doet over onze christelijke erfenis dan heb ik, behalve minachting, ook goed nieuws voor u: er zijn wel wat exotische alternatieven die u vast meer aanspreken.

Zo laten sommige indianenstammen zich in hun besluitvorming leiden door de vraag of de zevende generatie na hen er nog baat bij zal hebben. In Japan bestaat dan weer die commissie waar de ene helft, in groene kimono’s gehuld, nadenkt over het heden en de andere helft, met gele gewaden, over het jaar 2060. Samen moeten ze tot beslissingen komen.

Dit soort intergenerationeel denken wordt natuurlijk steeds moeilijker naarmate we ons vooral laten leiden door het ‘ik’ en ‘nu’. Het verleden? Dat is iets om van ons af te werpen, te verstoppen, vooral niks mee te maken! Als je je voorouders achterhaald vindt, waarom zou je dan zelf de illusie van duurzaamheid koesteren?

Rentmeesterschap gaat ook helemaal niet alleen over zorg dragen voor de natuur maar ook over zorg dragen voor elkaar, nu én morgen. Het gaat over het geheel van onze samenleving waar we vandaag belangrijke beslissingen nemen voor toekomstige generaties. Denk maar aan pensioenen of de begroting.

Nu loopt er een politicus rond die voor rentmeesterschap wil doen wat Patagonia deed voor fleece truien en Birkenstock voor orthopedische sandalen: het hip en sexy maken. Sammy Mahdi wil graag de authentieke christendemocraat zijn die de term over elke tafel zwiert waar hij mag aanschuiven. Hij wijdde er in zijn boekje onder andere volgende passage aan:

“Rentmeesters rillen als ze de begrotingscijfers dieprood gekleurd doorschuiven naar de volgende generatie. Of zo zou het moeten zijn. Wil men dat rentmeesterschap vandaag opnieuw relevant wordt dan moeten we vooral daarmee beginnen: de miljardenschuld wegwerken en onze kinderen en kleinkinderen vrijwaren van een valse start als zij eindelijk aan zet zijn.”

Zucht. Gaat u het hem zeggen of doe ik het? Oké, ik doe het wel. Sammy, in jouw federale regering stijgen de belastingen terwijl de overheid gemiddeld al 55 procent van de mensen hun inkomen graait. Het begrotingstekort van jouw paarse club bedraagt maar liefst 23,7 miljard euro. Daarmee is België de allerslechtste leerling van de Europese begrotingsklas. De staatsschuld dreigt te exploderen tot 130 procent in 2030. Dan kan je de tent gewoon opdoeken. En dat doe je allemaal in een regering waar je mathematisch en inhoudelijk compleet overbodig bent.

Sammy, het rentmeesterschap zoals jij het in de praktijk invult, lijkt op een asociale huurder die de plinten van de muur trekt om de living op te warmen met een gezellig haardvuur en vervolgens met de noorderzon verdwijnt eens hij door de voorraad vloerlijsten heen zit. Dit rentmeesterschap garandeert de rentslavernij van onze kleinkinderen.

Lieve lezer, kent u de uitdrukking ‘put your money where your mouth is’? Awel, dat zou nu eens écht hip en sexy zijn.