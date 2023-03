Sammy Mahdi wil in het gat springen dat N-VA heeft laten vallen. Dat is de bron van de diepe crisis in de Vlaamse regering

Bart Eeckhout is hoofdcommentator van De Morgen.

Het geheugen is kort. De crisis over stikstof die de huidige Vlaamse regering verlamt, wordt weleens ‘ongezien’ genoemd, maar dat klopt niet helemaal. In 1995 viel de toenmalige Vlaamse regering van CVP, SP en VU over het betwiste Mestactieplan van SP-milieuminister Norbert De Batselier. Na een diepe crisis werd uiteindelijk min of meer beslist om toch maar niet te beslissen en de schuit drijvende te houden tot aan de verkiezingen.

Het is geen toeval dat de politieke crisis toen en nu losbarstte over het verzoenen van landbouw en milieu. Die kwestie is het dynamiet in alle grote conflicten uit de geschiedenis van de Vlaamse regering. In dit kleine, welvarende, dichtbevolkte en ruimtelijk verrommelde gewest wordt over ruimte altijd intens slag geleverd. Welvaart (landbouw en voedingsindustrie) komt op gespannen voet te staan met welzijn (gezonde natuur). Eenvoudig is dat niet voor een beleidsvoerder, al mag je wel opmerken dat beleidsproblemen die er dertig jaar en langer geleden al waren blijkbaar nog altijd niet opgelost zijn. Dit is de erfzonde van de Vlaamse politiek.

Met een wantrouwige blik wordt gekeken naar de Europese Unie die strenge normen voor natuurbehoud oplegt, bijvoorbeeld over stikstof, maar vergeten wordt dat Vlaamse ministers van Milieu of Landbouw die normen ooit wel mee hebben goedgekeurd. Deze crisis is daarom ook een crisis van het gebrek aan moed om dat wat noodzakelijk is ook mogelijk te maken.

Op die conflictstof heeft zich een nieuwe politieke strijd geënt. Je zou dat het gevecht om de ziel van landelijk Vlaanderen kunnen noemen. In het suburbane Vlaanderen kan je moeilijk een conflict tussen stedelijkheid en platteland ontwaren als politieke breuklijn, zoals dat in zovele andere landen wel het geval is. Toch leeft er ook hier buiten de stadsagglomeraties wel degelijk iets als een landelijk gemoed. En vooral leeft er een idee dat dat gemoed onder druk komt te staan.

Dat is meer dan perceptie. Ook al is dat landelijke Vlaanderen gemiddeld welvarend, toch zijn er reële problemen met een terugwijkende overheid, verminderde dienstverlening en een verouderende bevolking. Dat gaat van ziekenhuizen die fuseren en bussen die niet meer rijden tot bakkers en bankautomaten die verdwijnen. Tegelijk komt een nieuwe wereld binnengestroomd. Dat is het idee van cultureel verlies en politieke vervreemding.

In zo’n context kan een dieptechnisch dossier als stikstof toch springstof worden. Dit gaat niet alleen over kritische depositiewaarden, dit gaat ook over die zoveel emotionelere strijd om het behoud van de landelijke ziel. En in die strijd staat de partij die zegt geen gelegenheid onbenut te laten om die ziel te beschermen plots aan de kant van de impulsieve hervormers: de N-VA, met minister-boegbeeld Zuhal Demir op kop. Dat geeft een kans aan de concurrentie om in de dans te springen: Vlaams Belang, maar ook de vernieuwde cd&v van Sammy Mahdi. Zij springen in het gat dat N-VA heeft laten vallen. Dát is de bron van de diepe, stilaan onoplosbare crisis in de Vlaamse regering tussen N-VA en cd&V.

Die offensieve opstelling is nieuw voor cd&v en voor wie met cd&v te maken krijgt. De christendemocraten stapten na alweer een verkiezingsnederlaag met slepende voeten in de Vlaamse regering. Met als hoogste doel te proberen vasthouden wat nog restte van de oude macht en met als resultaat dat de partij stilletjes bleef afkalven richting betekenisloosheid.

Onder Sammy Mahdi is dat veranderd. Met een terugkeer naar de klassieke prioriteiten - gezinnen, ouderen, kleinere gemeentes, boeren - poogt hij van cd&v weer dé partij van landelijk Vlaanderen te maken. Mahdi & co. hebben goed gekeken naar Nederland, waar de BoerBurgerBeweging de klassieke partijpolitiek op stelten zet. Het is zeer de vraag of cd&v, traditionele beleidspartij bij uitstek, past in die outsiderrol. Een nog snellere ineenstorting is ook nog altijd een optie.

Het is dus een flinke gok die Mahdi waagt, om de rechtstreekse concurrentiestrijd met de ‘nieuwe groten’ N-VA en VB aan te gaan. Dat is het politieke equivalent van zwemmen met de haaien. Ook in de stikstofcrisis is er nog niks gewonnen en dringt de vraag zich op of er überhaupt nog wat te winnen valt. Als het regeringsvoorstel straks met een wisselmeerderheid goedgekeurd raakt en cd&v blijft zitten, heeft ze niks bereikt, behalve een herhaling van het abortustrauma van weleer.

De uitkomst van dit conflict blijft duister, ook voor N-VA slinken de kansen op een gunstige afloop. Ergernis over de impasse is zeker toegestaan. Maar je mag niet zeggen dat dit nergens over gaat.