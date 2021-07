Sammy Mahdi, is het evangelie voor u een vodje papier?

Meneer de staatssecretaris,

Dit is het wat ons betreft, dit is onze laatste brief. Want wat is er nog niet gezegd? Wat is er nog niet gewikt en gewogen over de uiterste wanhoop van de mensen zonder papieren in kerk en universiteit?

Wij zijn boos, nu. Onze toon is hard, maar niet half zo hard als het lot van de mensen zonder papieren. U hebt macht over hen en u maakt dat duidelijk met onnodig verbaal geweld. U hoopt dat u niet moet tonen hoe principieel u wel bent.

Wij kunnen in alle oprechtheid niet geloven dat u constructief een humane oplossing nastreeft. U streeft in eerste instantie na dat u aan het langste eind trekt, zodat uw broeders ter rechterzijde zien hoe stoer u wel bent. Stoppen zúllen die hongerstakers met hun chantage. Want zo ziet u dat: ze chanteren u. Wij vragen u: wat zou u doen in hun uitzichtloze situatie? We kunnen de gedachte niet verdringen dat u, na een andere opeenvolging van gebeurtenissen, in die kerk honger zou lijden en vervolgens tot uw afgrijzen uzelf zou tegenkomen.

Wij vragen ons af of u zichzelf zonder scrupules kunt beschouwen als een christen?

Mattheüs is een boeiende bron voor u. Vers 25:31-46: “Want Ik was een vreemdeling, en gij hebt Mij geherbergd. (...) Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden, zeggende: Heere! Wanneer hebben wij U als vreemdeling gezien, en geherbergd? (...) En de Koning zal antwoorden en tot hen zeggen: Voorwaar zeg Ik u: Voor zoveel gij dit een van deze Mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij dat Mij gedaan.”

Hoeveel keer heeft de haan intussen gekraaid, meneer de staatssecretaris? Wie verloochent u? Waarom? Het bord linzen waarvoor u hen verkoopt, heet electoraal succes.

Is het evangelie voor u een vodje papier? Zeg dat dan eerlijk. Wij vragen ons af wat u doet in een christendemocratische partij en wij vragen ons af wat die christendemocratische partij te zoeken heeft bij een onverzettelijke staatssecretaris als u. Wij vinden dat u zich zou moeten schamen.

Laten we dan, voor uw gemak, het christelijke even wegrationaliseren. Ook dan blijft de vaststelling dat werkelijk géén humane oplossing mogelijk is voor de lotgevallen van een uitermate mank asiel- en migratiebeleid, dat geen mededogen aan de orde kan zijn als aanloop naar een correct en transparant migratiebeleid?

Voor het minieme stroompje vluchtelingen dat België te verwerken krijgt, is het de hoogste tijd dat er oprecht en wars van electoraal profijt oplossingen komen die de verantwoordelijkheid van het beleid mee in rekening nemen en onze gastvrijheid in lijn brengen met de reële veerkracht van onze bevolking. Onze demografische evolutie noodzaakt een constructieve migratie. Maak er werk van.

Bied deze mensen kansen. Bied ze de mogelijkheid op een job, haal ze uit het zwartwerkcircuit, koppel hun werkwilligheid aan de vele knelpuntberoepen die dringend ingevuld moeten geraken. Laat hen bijdragen aan onze sociale zekerheid. Dat willen ze. Zorg ervoor dat alle kinderen veilig naar school kunnen gaan. Dat zij hun schoolloopbaan goed kunnen afronden zodat zij na hun afstuderen een diploma op zak hebben en een werkcontract kunnen krijgen.

Meneer de staatssecretaris, de Bijbelse limiet van veertig dagen is lang overschreden. De medische gevolgen voor de hongerstakers zijn dramatisch, de letsels irreversibel. Er is al te veel tijd verloren gegaan.

Wij vragen, smeken, om een eenmalige collectieve regularisatie uit te voeren. Deze crisis is heel ernstig. Uw politieke en ethische keuze zal lang blijven nazinderen.

Guino Debaudringhien, cineast; Denis Bouwen, woordvoerder; Leo A. De Bock, fotograaf; Marijke De Bolle, godsdienstlerares; Johan Depoortere, journalist; Thijs Deroost, medewerker Pigment vzw; Sophie De Schaepdrijver, cultuurhistorica; Charles Ducal, dichter; Niek Everts, pastor; Katrien Goethals, docent; Marleen Heirbaut, lerares; Jozef Herstens, coördinator VLOS; Hilde Ingels, Docent; Rosario Mamol-Perez, kunstenaar; Vinciane Meert, pianolerares; Hilde Moons, BXL Refugees; Nadia Nsayi, politicologe, auteur; ROM, Recht op Migratie; Els Schelfhout, Dr. Soc.Wet., psychosociaal therapeut; Kris Smet, voormalig VRT producer en journaliste; Everhard Van Dalen, jurist; Luc Van Meerssche, priester; Karolien Verbruggen, televisieregisseur; Frank Van Wolvelaer, voormalig algemeen directeur katholiek onderwijs Sint-Niklaas; VLOS, vluchtelingenondersteuning Sint-Niklaas; Hendrik Vos, professor Europese politiek, Universiteit Gent; Piet Willems, arts; Walter Zinzen, journalist