Samenvallende verkiezingen zijn geen goede zaak voor de democratie

Alain Gerlache overschouwt de politieke actualiteit. Zijn column verschijnt op maandag.

Het is een van de vele paradoxen van het Belgische politieke stelsel. Stemmen is verplicht, behalve voortaan voor de gemeenteverkiezingen in Vlaanderen. Maar alles is erop gericht de burgers zo zelden mogelijk te doen stemmen. Toen in 1993 de vierde staatshervorming de rechtstreekse verkiezing van de deelstaatparlementen invoerde, werd besloten ze te laten samenvallen met de verkiezingen voor het Europees parlement. Sinds 2014 zijn daar de federale verkiezingen bijgekomen, door de verlenging van de termijn van de legislatuur tot vijf jaar – ook al zijn op dit niveau vervroegde verkiezingen mogelijk.

Na het vertrek van de N-VA uit de regering-Michel, in december 2018, werden geen verkiezingen uitgeschreven maar verkoos men de geplande datum, zes maanden later, te behouden. De zesde staatshervorming behield de Senaat, weliswaar met minder bevoegdheden, maar schafte de rechtstreekse verkiezing van de senatoren af. En wie tijdens de jongste aanslepende politieke crisis voor nieuwe verkiezingen pleitte om uit de impasse te geraken, kreeg het verwijt het einde van het land te willen uitlokken.

Politiek immobilisme

Volgens de voorstanders van samenvallende verkiezingen moesten ze een permanente verkiezingscampagne en politiek immobilisme voorkomen. Vroeger kon het argument nog pertinent zijn. Vandaag houdt het geen stand meer. Al sinds het begin van de Vivaldi-regering hebben de partners geen enkel akkoord eendrachtig verdedigd. De meerderheidspartijen schelden elkaar vrolijk de huid vol op sociale media, waar sommigen waanzinnige bedragen uitgeven.

Het jongste begrotingsakkoord werd vorige week op de RTBF gevolgd door een ongehoord heftig debat tussen de Franstalige meerderheidspartners, terwijl de premier amper klaar was met zijn – o ironie – State of the Union. Wat kun je deze situatie anders noemen dan een permanente verkiezingscampagne? En wat het immobilisme betreft, ministers zelf geven toe dat de regering een begroting voor twee jaar heeft opgesteld omdat dezelfde oefening te delicaat zou zijn in oktober 2023, acht maanden voor de volgende verkiezingen! Om dezelfde reden zullen de hervormingen, misschien op enkele kleine uitzonderingen na, worden doorgeschoven naar de volgende regering in 2024 als alles goed gaat.

Spanning stijgt

2024! Het is de mantra van het politieke commentaar geworden, de ultieme verklaring voor alles wat in de Belgische politiek gebeurt. Het is geen wonder dat op het hoofdkwartier van de partijen de spanning stijgt, vooral bij degenen die het in de peilingen slecht doen. Omdat alle verkiezingen op dezelfde dag vallen, zullen de partijen alles op alles zetten. Bovendien hebben onderzoeken getoond dat wanneer de verkiezingen samenvallen, een grote meerderheid van de kiezers voor alle niveaus op dezelfde partij stemt. Dat zou zelfs een impact kunnen hebben op de gemeenteverkiezingen, die enkele maanden later zullen volgen. Het zal dus erop of eronder zijn. Maar het zijn de partijen die daar zelf voor gekozen hebben. Met voorspelbare gevolgen: een agressieve verkiezingscampagne die de kwaliteit van het democratische debat geen goed zal doen.

De koppeling van de Europese en deelstatenverkiezingen heeft de discussies over de rol van de Europese Unie in de schaduw gesteld. Toch tonen de opeenvolgende gezondheids-, geopolitieke en energiecrisissen dat de Europese Unie een steeds grotere rol speelt. Dat verdient een echt debat over haar toekomst. Met de federale verkiezingen erbij wordt het Europese niveau bijna compleet verwaarloosd en zelfs de deelstaten verschuiven naar de achtergrond.

Aan Franstalige kant zal het natuurlijk veel gemakkelijker zijn zich voor te stellen als een bolwerk tegen het separatisme en extreemrechts in Vlaanderen dan uit te leggen waarom het herstel in Wallonië zo moeizaam verloopt of Brussel er niet in slaagt om zijn mobiliteitsproblemen op te lossen. In het noorden van het land zal de verleiding groot zijn om de eigen mislukkingen weg te moffelen door te beweren dat het in het zuiden erger is. Als je naar de huidige evolutie van het politieke debat kijkt, ruim anderhalf jaar voor de stembusslag, dreigen de verkiezingen van 2024 nog meer dan vroeger een confrontatie tussen partijen – en vooral partijvoorzitters – te worden dan een keuze tussen programma’s.