Maud Vanhauwaert is columnist.

Ik schreef mijn dochtertje in voor zwemles. Terwijl zij aan watergewenning deed, ging ik naar het grote bad. Baantjes trekken betekent er: je een weg banen door wild om zich heen slaande lichamen. En dan dat chloor, die verdoezeling van ‘goor’. En dan die akoestiek. Alsof er boven het bad vol vlees nog een bad hangt vol schreeuwende in elkaar galmende stemmen. Na nog geen vijf minuten was ik compleet overprikkeld en wilde ik me al gaan afdrogen. Maar toen probeerde ik me in te beelden dat ik Matthieu Bonne was die door de oceaan sneed en zowaar: ik raakte op dreef! Langzaam verstomden de stemmen en dook ik in mijn diepste binnenwereld, raakte aan een baarmoederlijk begin. Natuurlijk spatte dat gevoel weer uiteen toen ik het bad uitkroop. Daar was weer het gejengel en het gedoe van hokjes, slotjes, natte haren, rode ogen. Samen met mijn kleren trok ik me weer de wereld aan. Volgende week ga ik terug. Al is het nog wat wennen.