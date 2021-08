Saaie, zouteloze, generieke kutcolumns maak ik nu. Maar dat is een kleine prijs om te betalen

Stella Bergsma is schrijver.

BELGMIEGELS, hier ben ik weer: Stella Bergsma. ‘De brutaalste schrijfster van Nederland’ werd ik ooit in deze onnodig geslachte boom genoemd. Heerlijk om jullie weer met mijn zomercolumns, zo noem ik de vodjes die ik uit de prullenmand vis omdat ik ze voor mijn Nederlands publiek te slecht vind, om de bleue belgemansoortjes te rossen.

Wacht! Dit mijn oude schrijfstijl. Vol beledigingen en racisme naar mijn zuiderkornuiten. Sorry! Vroeger, aan het begin van de week, deed ik dit nog. Gewoon alles wat in mijn hoofd opkwam, tot de meest grove beledigingen, optypen als ik vond dat het lekker klonk. Kijken hoever ik kon gaan. Vooral bij humor nam ik veel risico’s. Testen waar de grens lag en daar dan keihard overheen rossen om soms een paar grapstappen terug te moeten doen. Om echt samoeraischerp te zijn, vond ik dat ik mezelf en mijn publiek moest uitdagen. Naar de randen van onze stramme geest struinen en de boel daar eens verder oprekken dan een yogi zijn achillespees. Schuren wilde ik, schrijnen, schoffelen met geesten en gevoelens. Geen wrijving, geen glans. U kent het allemaal wel. Van kunst moet je niet zonder kleerscheuren afkomen, was mijn motto. Maar ik ben daarmee opgehouden. Het is niet meer van deze tijd.

Tegenwoordig is een grap maken juist een van de ergste dingen die je kunt doen. Je weet immers nooit wie je kwetst. En dat wil ik helemaal niet. Ik wil de boel opschudden en mensen aan het denken zetten of aan ’t lachen maken. Maar pijn doen is nooit mijn intentie. Internet heeft een zeer emancipatoire werking omdat iedereen door dat medium een stem krijgt. Naast de gebruikelijke geluiden hoor je nu ook groepen die zo gemarginaliseerd zijn dat ze soms maar uit één persoon bestaan. Zo bereiken me dan geluiden dat ik andermans emoties weer eens met grote platvoeten getreden heb. Dat vind ik oprecht naar om te horen. Ik meen het. Dit is geen slappe spot in het kader van ‘je mag ook niets meer zeggen’. Ik wil echt graag rekening houden met anderen. Als mensen me vertellen hoe ik mijn werk kan verbeteren neem ik dat van ze aan. Men moet zich veilig voelen bij mijn stukjes. Dus sorry nog voor mijn eerste zinnen. De rest van deze woorden zijn gegarandeerd kreuk- en krenkvrij.

Ik ben er wel slechter door geworden. Saaie, zouteloze, generieke kutcolumns maak ik nu. Maar dat is een kleine prijs om te betalen voor het feit dat iedereen tevreden is nadat ze me gelezen hebben. Of nou ja, niemand is ontevreden. Geen mens is op ziel of piel getrapt. Er is niets gebeurd. Geen ene FUCK. En daar gaat het ten slotte om bij schrijven. Toch?