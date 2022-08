’s Nachts voel ik een zacht lijfje tegen me dat fluistert: ‘Ik ben ook verliefd op jou’

Hilde Van Mieghem neemt de tijd voor een gloedvolle kijk achter de schermen van haar leven.

“Moemie, ik heb E. een kusje gegeven”, is het eerste wat mijn vijfjarige kleindochter Gloria zegt als ze binnenkomt. “Ja?”, vraag ik. Met grote glanzende ogen vol onschuld kijkt ze me aan. “Ja, want ik ben verliefd op hem.” Het is voor het eerst dat ik haar het woord ‘verliefd’ hoor uitspreken.

E. is het zoontje van J., de beste vriendin van mijn jongste dochter. Zij zijn vriendinnen sinds de eerste kleuterklas en het vertedert me dat hun kinderen nu met elkaar spelen.

“O, wat fijn, en is hij ook verliefd op jou?”, vraag ik. Ze knikt vol overtuiging en loopt al naar de speelgoedkist. Het is verbazend hoe moeiteloos kinderen van de ene emotie naar de andere overschakelen, iets wat wij al lang kwijt zijn. Ze leven volledig in het hier en nu.

De engelenvleugels en de verkleedkleren zijn op dit ogenblik van meer belang dan een ontluikende kleuterliefde.

Binnen de minuut is ze een prinses die ook kan vliegen. Fladderend door het huis tikt ze met haar tover­stafje hier en daar een voorwerp aan dat terstond in goud, in een fontein of in een standbeeld verandert. Als laatste betovert ze ook mijn hondje Mr. Wilson.

“Hij is nu mijn draak en zal me beschermen tegen monsters en wolven, kom draak, ga je mee naar mijn kasteel?”

Mr. Wilson, die ondertussen hoogbejaard is, kijkt haar een beetje verveeld aan – moet dit echt, zie je hem denken – staat dan vermoeid op, sloft loom achter haar aan naar de voorkamer en vlijt zich braaf neer op het plekje dat Glorissima hem aanwijst.

Vanavond blijft ze logeren en omdat het lang geleden is, meer dan een jaar, overviel haar vanmorgen toch wat twijfel en een lichte angst, vertelt mijn dochter me. Ze had moeten beloven om mee te gaan en hier te blijven tot ze sliep. Maar na vijf minuten is het al duidelijk dat het kleintje zich reuze amuseert en geen oog meer heeft voor haar.

Met moeite geeft ze ter afscheid nog een zoen en met één oog op haar draakje wuift ze haar moeder uit en verdiept zich verder in haar spel. Urenlang houdt ze zich bezig en het enige wat ze van mij verlangt tot het bedtijd is, is dat ik in de buurt blijf en kijk naar wat ze allemaal kan.

Na een verhaaltje voor­lezen stop ik haar onder en nog voor ik haar een kusje kan geven, slaapt ze al. Een paar uur later kijk ik weemoedig naar dat prinsesje in het kinderbedje. De blonde uitgave van mijn jongste is ze! Als twee druppels water lijkt ze op het kind dat ik ooit had en met moeite wend ik mijn ogen af en ga slapen.

’s Nachts voel ik een zacht lijfje tegen me aankruipen, ik neem haar in mijn armen en druk haar tegen me aan, lepeltje-lepeltje. Ze draait zich nog even om, geeft me een warme, natte zoen en fluistert: “Ik ben ook verliefd op jou, hoor moemie!”