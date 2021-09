Ruzie in de wachtrij, niet voor de bakker maar voor sociale woningen

Sien Volders is schrijver.

Als Belgen zijn we eerder matig getalenteerd in de kunst van het in de rij staan. In vergelijking met andere rijenculturen blijken we aan een mengvorm te doen: er zit een stevige scheut Britse art of queuing in, in de zin dat we exact weten wie er voor en achter ons aansloot, maar vormelijk gaan we meer voor het Griekse systeem, waarbij de rij zo door elkaar gehusseld en verspreid is dat charges door oprechte of geveinsde slordigheid te pas en te onpas gebeuren.

Een wachtrij die recent door de Vlaamse regering onder de loep genomen werd, is die voor sociale woningen. Omdat die al decennia aangroeit, met grote druk op het goedkoopste segment van de huurmarkt en schrijnende situaties tot gevolg, ontstonden in de late jaren 70 de sociale verhuurkantoren (SVK). Dit zijn huizen in privé-eigendom die sociaal verhuurd worden, volgens een ander systeem dan de gewone wachtlijst.

Het wachtlijstsysteem van sociale woningen volgt de wachtrij-etiquette van het aanschuiven voor winkels, festivals en concerten. En net daar ligt de denkfout. Want de woonnood die heerst, de woonnood waarvoor in Nederland plots een hele generatie jongeren op barricaden klimt die al sinds de jaren 80 verlaten waren, is van een heel andere aard. Deze rij is niet de rij van de bakker, wel de rij van de spoeddienst.

Zolang elke aandoening daar in min of meer dezelfde gradatie valt, geldt ook daar de kunst der Belgenrijen, zij het dat er strikter wordt gekeken naar de volgorde. Wanneer er echter iemand bloedend binnen gesleurd wordt om zo snel mogelijk aan elkaar genaaid te worden, is het vanzelfsprekend dat die voorgaat.

En dat is exact hoe het puntensysteem van de SVK’s functioneerde: hoe precairder de situatie, hoe hoger de puntenscore. Door die acute aanpak kan er snel ingespeeld worden om het ergste te voorkomen. Dakloosheid is namelijk pokkeduur, zowel voor de persoon in kwestie, in aanslepende randschade, als voor de maatschappij, die de omkadering van mensen in dakloosheid voorziet. Al bijna veertig jaar zijn SVK’s een welkome en gewaardeerde aanvulling op het sociale woningsysteem. Door dit puntensysteem in de vernieuwde toewijzing te schrappen, neem je duurzame wendbaarheid weg. De zwaksten dreigen te verzakken in het zinkzand van dak- en thuisloosheid.

Dit is de tijd om te onderzoeken of we kunnen leven met deze nieuwe versie van eerlijkheid. Er komen door dit systeem immers geen nieuwe huizen bij, de regels in de wachtrij worden gewoon al spelend aangepast. Doordat het beleid zich van wachtlijstetiquette schijnt te vergissen, dreigt dit eerder gestook te worden in de wachtrij. Ik kijk erg uit naar een ernstig debat over de kosten en baten. Ofwel bewijzen huidige casussen dat het werkt en is het goed, ofwel moeten ook wij de barricaden op.