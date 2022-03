Rusland kan de oorlog niet winnen, het heeft de middelen niet

Paul De Grauwe is professor aan de London School of Economics. Zijn column verschijnt tweewekelijks.

Rusland is een klein land. Economisch gesproken dan. Het bruto binnenlands product (bbp) van Rusland is ongeveer even groot als het gezamenlijk bbp van België en Nederland en vertegenwoordigt amper 10 procent van dat van de EU. Rusland is een economische dwerg in Europa.

Kan zo’n land een intense oorlog winnen tegen een land dat zich met hand en tand verzet en dat voor een lange tijd bezet zal moeten worden? Nee. Rusland heeft er de middelen niet toe.

Om deze oorlog te winnen zal Rusland zijn militaire uitgaven drastisch moeten verhogen. Het spendeert vandaag ongeveer 62 miljard dollar (of 5 procent van zijn bbp) aan militaire uitgaven. Dat is 8 procent van de Amerikaanse militaire uitgaven. Zo’n militair budget zal niet volstaan om een intense en langdurige oorlog te voeren.

Er zullen dus meer militaire uitgaven moeten worden gedaan. Economisch gezien is dat weggegooid geld: tanks en gevechtsvliegtuigen zijn investeringen die economisch niets opbrengen. Dit contrasteert met investeringen in machines (en andere productiefactoren) die het mogelijk maken om in de toekomst meer te produceren. Tanks en gevechtsvliegtuigen zullen in de toekomst niet één extra roebel aan productie mogelijk maken. Ze zullen wel de productieve investeringen nog meer in de verdrukking brengen. Het economisch klein land dat Rusland vandaag is wordt in de toekomst daardoor nog kleiner.

De Russische dictator zou in plaats van te bezuinigen op productieve investeringen de consumptie in Rusland kunnen drukken om plaats te maken voor meer militaire uitgaven. Dat Rusland zo een klein bbp heeft terwijl het land 146 miljoen inwoners telt (meer dan vijfmaal de bevolking van België plus Nederland) verbergt het feit dat de meeste Russen in relatieve armoede leven. Poetin zal hen om zijn megalomane ambities waar te maken nog verder in de armoede moeten duwen. Of dit beleid zijn dictatuur zal verstevigen valt te betwijfelen.

Er zijn nog andere effecten te verwachten van een beleid dat een land in een oorlogseconomie duwt. De inkomens die verdiend worden in de oorlogsindustrie zullen niet kunnen besteed worden aan consumptiegoederen omdat die onvoldoende worden geproduceerd. Het gevolg zal zijn dat de inflatie sterk zal stijgen. De verleiding zal groot zijn om prijscontroles in te voeren. Het resultaat is gekend: rantsoenering en schaarste. Paradoxaal genoeg zal dit wel een ambitie van Poetin waarmaken: een terugkeer naar de Sovjet-Unie met zijn lange wachtlijnen voor de winkels.

Rusland is economisch een klein land; het is ook een onderontwikkeld land. Het heeft een productiestructuur van een typisch Afrikaans land. Het land exporteert vooral grondstoffen en energie (gas en ruwe olie). Die maken 80 procent uit van de Russische export. De invoer is vooral geconcentreerd in afgewerkte industriële producten (machines, vervoermaterieel, elektronica, chemie, farmaceutische producten). Die afgewerkte producten vertegenwoordigen meer dan driekwart van de totale Russische invoer.

Het probleem met zo een onderontwikkeld land is dat de inkomsten uit de export onderhevig zijn aan grote schommelingen. Vandaag zijn de energieprijzen en grondstoffenprijzen zeer hoog. Dat heeft het mogelijk gemaakt dat Rusland voor meer dan 600 miljard dollar aan internationale reserves (dollars, euro’s, ponden, goud) heeft opgestapeld. Het heeft ook de budgettaire inkomsten van de Russische regering de hoogte ingeduwd. Maar dat zijn tijdelijke effecten. Ze hebben wel de illusie gewekt dat Rusland de middelen heeft om een langdurige oorlog te voeren.

Dat dit een illusie is, wordt nu al duidelijk. Ongeveer de helft van die internationale reserves worden nu bevroren door de strafmaatregelen uitgevaardigd door westerse landen. Wat ook duidelijk maakt hoe afhankelijk een onderontwikkeld land is van de westerse mogendheden die het internationale financiële systeem beheersen. De grote voorraad aan internationale reserves waarover Rusland nu beschikt is geen bron van macht, wel de achilleshiel van dat land.

Bovendien zijn die hoge grondstoffenprijzen tijdelijk. ‘What goes up must come down.’ Gasprijzen, olieprijzen en grondstoffenprijzen zullen weer dalen en zullen de middelen waarover de Russische overheid vandaag beschikt kelderen en een langdurige oorlog onmogelijk maken.

Rusland is economisch klein en broos, maar wel groot en machtig dankzij zijn kernarsenaal. Met kernbommen win je geen conventionele oorlog; je kunt er wel een land mee vernietigen, in een oogwenk. Hier schuilt ook een groot risico voor de rest van de wereld. Wat zal een dictator doen wanneer hij zich realiseert dat hij de oorlog met conventionele middelen niet kan winnen maar wel met andere middelen? Dat blijft vandaag de meest angstaanjagende vraag.