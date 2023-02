Rusland geniet meer steun dan goed is voor de wereld

Alicja Gescinska is schrijfster en filosofe verbonden aan de Universiteit van Buckingham. Ze is voorzitter van PEN Vlaanderen en VUB Fellow. Haar column verschijnt tweewekelijks.

Aan de vooravond van de eerste ‘verjaardag’ van de grootschalige Russische aanval op Oekraïne regent het retrospectieve en prospectieve beschouwingen. Het is altijd te vroeg voor toekomstvoorspellingen op het volatiele wereldtoneel. Wel zeker lijkt mij dat de oorlog bepaald zal worden door twee factoren: het uithoudingsvermogen van Rusland om te lijden en het uithoudingsvermogen van het Westen om te helpen. In beide gevallen is er reden tot somberte.

Over het Russische vermogen om lijden te veroorzaken en te verduren, kunnen we kort zijn. Het lijden van de mens zal een Rus niet gauw met opstandigheid of ontzetting vervullen. Willekeurig bladeren door de geschiedenis leert dat de Russische lijdzaamheid even uitgestrekt is als het Russische laagland. Wie verwacht dat de bevolking snel in opstand zal komen tegen Poetin zit even vergeefs als Estragon en Vladimir te wachten op Godot. NAVO-baas Jens Stoltenberg gaf al meermaals aan dat we mentaal klaar moeten zijn voor een slijtageslag. Dat zijn ook de signalen uit Rusland zelf. Een voormalig bevelhebber van het leger die nu in de Doema zit, verklaarde net nog dat de oorlog ten vroegste in 2027 eindigt. Er moeten nog heel veel mensen de dood in gejaagd worden vooraleer er van vrede sprake zal zijn.

Ook het westerse uithoudingsvermogen om Oekraïne te helpen, geeft reden tot bezorgdheid. Achter de façade van eenheid gaat een grote fragiliteit van het westerse front schuil. We hebben er weinig oog voor en doen het af als een verwaarloosbare minderheid, maar in landen als Bulgarije, Hongarije en Servië leeft een sterk pro-Russisch sentiment. Ze willen de roebels van de Russische toeristen en investeerders niet missen, en naar de EU kijken ze steevast met argusogen.

En dan is er nog de systematische halfslachtigheid van Frankrijk en vooral Duitsland. Frankrijk en Duitsland gedragen zich nog wel als leading ladies op de filmset van het wereldtoneel, maar ze zijn gedegradeerd tot figuranten, of spelen in het beste geval nog een bijrolletje. In een recent interview met Le Figaro benadrukte Emmanuel Todd dat ook. De bekende Franse antropoloog en historicus is altijd goed voor boude uitspraken. Soms gaat hij daarbij erg kort door de bocht. En soms gaat hij vlijmscherp naar de kern van de zaak, zoals met zijn vaststelling dat in de westerse beslissings-as Frankrijk en Duitsland buitenspel staan. Washington-Londen-Warschau; dat is waar de westerse koers inzake Oekraïne bepaald wordt. Dat wordt nu nogmaals bevestigd door de symbolische timing van Joe Bidens tweedaagse bezoek aan Polen.

Voor de goede verstaander van de wereldpolitiek was dat al duidelijk in maart vorig jaar: het machtscentrum binnen de EU is naar de Centraal-Europese regio aan het verschuiven. Daarbij moet aangevuld worden dat Warschau geruggesteund wordt door andere landen die een geschiedenis van Russische verdrukking kennen, waaronder Tsjechië, Litouwen, en ook Finland. Wat daarvan de impact op langere termijn zal zijn op Europa en het functioneren van de EU blijft voor onszelf de meest wezenlijke vraag: quo vadis, Europa?

Ook de rol van Afrika op het wereldtoneel toont dat de steun voor Oekraïne minder breed gedragen is dan het Westen zou willen. Dat Rusland al vele jaren de roebels laat rollen in Afrika heeft op de relaties tussen het Westen en Afrika een grotere impact dan vermoed. Dat was deze week nog te zien in Burkina Faso. Met de staart tussen de benen zijn enkele honderden Franse militairen die er waren gestationeerd weer moeten vertrekken. Dat werd gevierd door betogers die met Russische vlaggen stonden te zwaaien. Gelijkaardige taferelen tekenden zich eerder af in Mali. Rusland wordt door velen gezien als bevriende natie, het Westen als vroegere bezetter, en van Oekraïne ligt nauwelijks iemand wakker.

Ondanks massale mensenrechtenschendingen en massamoorden is dit misschien wel de pijnlijkste conclusie na één jaar: Rusland staat niet geïsoleerd; Rusland geniet meer steun dan goed is voor de wereld. En dan hebben we China en India nog niet vermeld. Volgens Emmanuel Todd is de facto al een nieuwe wereldoorlog uitgebroken. Jonathan Holslag hield het eerder deze week op wat al langer duidelijk is: het begin van een nieuwe koude oorlog. De frontlijnen en grenzen van die oorlog zijn diffuser dan in de vorige eeuw. Maar er is geen ontkennen aan: we zitten in een sombere, nieuwe wereld. En dat is geen kwade droom waaruit we snel zullen ontwaken.