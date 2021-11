Rollercoasters die te lang duren, daar wordt iedereen uiteindelijk spuugmisselijk van

Hoe houden we deze pandemie in de hand? Het is frustrerend om te beseffen dat we bijna twee jaar na de geboorte van Covid-19 nog altijd geen afdoend antwoord hebben op die vraag.

Gingen de vaccins ons niet uit de penarie helpen? Helaas blijkt de realiteit weerbarstiger. Het is niet dat de vaccins niet werken - integendeel, ze werken bijzonder goed. Maar helaas werkt het virus ook bijzonder ‘goed’. SARS-CoV-2 is zo hardnekkig dat de hoge Belgische vaccinatiegraad op dit moment niet volstaat.

Een lockdown - voor iedereen zoals in Nederland, of voor niet-gevaccineerden zoals in Oostenrijk - zit er hier weliswaar nog niet aan te komen. Maar alleen al het feit dat we het opnieuw over theoretische lockdowns moeten hebben, is een probleem. Het voedt het diepe wantrouwen dat bij steeds meer mensen ingang vindt. Zij vinden dat ze hun steentje al lang bijgedragen hebben door tijdelijk vrijheden af te geven en zich te laten prikken.

Te veel politici hebben voorbarig de vrijheid afgekondigd. Dat wordt hen door verscheidene experts van het adviescomité GEMS flink kwalijk genomen. Maar enige clementie is wel op zijn plaats. Was het na drie golven en een handvol lockdowns echt zo absurd om het leven weer te proberen hernemen, op een moment dat meer dan negen op de tien volwassenen ingeënt waren met een uiterst performant vaccin? Die keuze is best verdedigbaar. Dat we achteraf gezien te enthousiast zijn geweest, moeten we er dan misschien maar bijnemen. Soms moet je met je kop tegen de muur lopen om te beseffen hoe hard baksteen is.

Maar dan moet je natuurlijk wel rechtsomkeer maken eens je tegen de muur aangelopen bent. Daar blijf onze overheid erg slecht in. Wie ziet hoe snel de besmettings- en hospitalisatiecijfers oplopen, kan bijna niet geloven dat er enkele weken terug nog discussie was of er bijkomende maatregelen nodig waren.

Hebben we dan niets geleerd sinds maart 2020? Als de cijfers exponentieel stijgen moeten we niet ingrijpen op de situatie van vandaag maar op de situatie waarvan we vermoeden dat ze zich over een tiental dagen zal voordoen. Die essentiële les blijkt politiek nog steeds erg lastig te verteren.

Ons beste plan is steeds weer: ingrijpen wanneer de zorg écht in de problemen komt. Misschien is het tijd om een duurzamere strategie te bedenken. Want de vierde golf drukt ons met onze neus op de feiten: Covid-19 is niet weg, en zal nog een hele tijd niet weg zijn. De winter van 2021 wordt er alweer een met de handrem op, en de meeste experten te lande durven er hun hand niet voor in het vuur steken dat de winter van 2022 wel normaal wordt. Laat de overheid dat dan ook maar eens benoemen in plaats van verder te laveren tussen paniek en het rijk van de vrijheid. Rollercoasters die te lang duren, daar wordt iedereen uiteindelijk spuugmisselijk van.