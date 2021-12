Roeptoeters misbruiken schaamteloos het kind om zichzelf te bedienen

Hilde Van Mieghem neemt de tijd voor een gloedvolle kijk achter de schermen van haar leven.

Er werd weer betoogd tegen het coronabeleid. Ik kan me niet van de indruk ontdoen dat corona vele duizenden mensen een dekmantel geeft en een katalysator is van onvrede, frustratie, angst en bovenal eigenbelang. Zoals het virus mensen gebruikt als gastheer om welig te kunnen tieren zijn er mensen die het virus gebruiken om hun #ikkebennekikkeenderestkanstikke te laten gedijen en uitgroeien tot vleesetende planten.

Ook ik wil graag mijn onvrede uitschreeuwen!

Over het gebrek aan empathie, het hoog dramaqueengehalte van zowel gevaccineerden als niet-gevaccineerden, de willekeur en inconsequentie van protest (arme-kindertjes-die-maskers-moeten-dragen versus je-moet-je-kind-maar-niet-in-een-rubberbootje-duwen-eigen-schuld-dikke-bult) en de angst van politici die in hun broek doen om iemand voor de borst te stuiten en stemmen te verliezen. Zachte heelmeesters.

Blind, genadeloos eigenbelang. Het zit echt overal.

De van de pot gerukte vergelijkingen, die vooral getuigen van een compleet gebrek aan werkelijkheidszin, die licht tot zwaar hysterisch zijn en vaak ranzig en wansmakelijk, komen me de strot uit. Schaamteloos wordt werkelijk leed - dat onze weerzin en protest massaal zou moeten opwekken - misbruikt om te schreeuwen om een vrijheid die weinig anders inhoudt dan het afdwingen van het eigen gelijk.

Het dragen van de gele davidsterren dat vergeleken wordt met de CST-pas zijn van een ranzige schaamteloosheid! Nieuwe maatregelen die al een dag later worden ingehaald door nog nieuwere – vervelend en klungelig, maar ook niet meer dan dat – worden ervaren als ontslagen worden uit de gevangenis om een dag later alsnog geëxecuteerd te worden. Geëxecuteerd! Dramaqueens!

Kindermishandeling wordt er gebruld, omdat zesjarigen een mondmasker moeten dragen. Politici die plots staan te roeptoeteren dat ze bij alles eerst voor de kinderen kiezen en al meermaals bewezen hebben vierkant hun gat te vegen aan de bescherming en het belang van het kind.

Kindermishandeling, schreeuwen ze, in de hoop te doen vergeten dat de redder in wezen de dader is en verzuimd heeft om CO2-meters en luchtzuiveringssystemen in klassen te voorzien.

Het onmenselijk hoog aantal kinderen dat geen reden heeft om het mondmasker even opzij te leggen om te eten want de brooddoos is leeg, dat beste politici is pas kindermishandeling.

Door dat geschreeuw minimaliseert en ontkent men ook nog de haast dodelijke pijn en de gruwelijke eenzaamheid van kinderen die werkelijk slachtoffer zijn van kindermishandeling.

Wat is kindermishandeling, beste brulapen?

Het speelt zich altijd in het duister af, het is een ware marteling, diepgaand ontwrichtend, vernederend, en het laat levenslang sporen na.

Het is iets heel anders dan openlijk, vrijuit en allemaal samen een masker dragen om de ander te beschermen. Kinderen houden ervan verantwoordelijkheid te nemen en zijn niets liever dan solidair.

Roeptoeters weten dat, maar daar gaat het hen niet om. Ze misbruiken schaamteloos het kind, om zichzelf te bedienen en hun eigen egoïstische behoeftes te vervullen, net zoals echte kindermisbruikers.