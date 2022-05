Roe vs. Wade afschaffen? Daar wordt alleen de Amerikaanse adoptie-industrie beter van

Net voor de tussentijdse verkiezingen is in de VS de abortuskwestie weer in volle hevigheid opgelaaid. Aanleiding was een uitgelekte nota van het Hooggerechtshof waarin sprake is van het afschaffen van Roe versus Wade, een arrest dat voorziet in een federaal abortusbeleid.

Studies hebben uitgewezen dat het aantal abortussen niet stijgt als abortus wordt gelegaliseerd, wel dat het aantal vrouwen die sterven aan de gevolgen ervan aanzienlijk toeneemt als het in de illegaliteit wordt geduwd. Antiabortuswetten zullen alleen maar resulteren in medische complicaties en sterftes onder vrouwen die zo’n illegale en vaak slecht uitgevoerde abortus ondergaan. Bedenk wat dit betekent in een land waar kwalitatieve gezondheidszorg een privilege is van de happy few.

Wie gelooft dat de Amerikaanse abortuskwestie enkel gaat over het beschermen van het ongeboren leven vanuit morele principes beseft niet dat er achter dit fel gepolitiseerde thema ook een veel cynischere motivatie verscholen gaat. Als Roe vs. Wade wordt afgeschaft en het voor staten makkelijk wordt om abortus te verbieden en zelfs strafbaar te maken, zal alleen de Amerikaanse adoptie-industrie daar beter van worden. Die draaide volgens cijfers van het studiebureau Ibis World in 2015 een omzet van 15 miljard dollar, waarbij de grootste adoptiebureaus een omzet tot 15 miljoen per jaar optekenden.

Adoptie in de VS is vooral in handen van de evangelische megakerken die gul doneren aan en enthousiast stemmen voor de Republikeinse Partij. Het is geen toeval dat drie rechters die deel uitmaken van het Amerikaanse Hooggerechtshof fundamentalistisch christelijke adoptieouders zijn.

Een van hen, de door Donald Trump aangestelde Amy Coney Barrett, stelde tijdens een hoorzitting over het verstrengen van de abortuswet in Mississippi dat adoptie een gewenste oplossing is voor een ongewenste zwangerschap. De Democrate Elizabeth Spiers, zelf geadopteerd, bekritiseerde ‘ACB’ in een scherp opiniestuk in The New York Times omdat ze met die uitspraak voorbijgaat aan de vrouwen die op gevaar van eigen leven geen zwangerschap kunnen voldragen. Hoe ze het trauma voor vrouwen om het kind van hun verkrachter op de wereld te moeten zetten totaal negeert en geen oog heeft voor de psychologische gevolgen van adoptie voor het kind zelf.

Het recht ontnemen om voor abortus te kiezen zal niet alleen lang bevochten rechten en vrijheden aan banden leggen, maar logischerwijze leiden tot een spectaculaire stijging van ongewenste en adopteerbare kinderen. Het zou het rijkste land ter wereld in het rijtje plaatsen van landen als Sri Lanka, waar baby farming op grote schaal plaatsvond.

Abortus marginaliseren is het ultieme uitbuiten van de reeds zwakste groep door ook bezit te nemen van hun baarmoeder en de kinderen die deze kan produceren. Het reduceert vrouwen tot broedmachines à la The Handmaid’s Tale ten gunste van een politiek georchestreerde kinderhandel die ten dienste staat van de elites die hun status als weldoeners te allen prijzen in stand willen houden.