Zondag wordt Luc Terlinden onze nieuwe aartsbisschop en wordt hij het hoofd en het gezicht van de katholieke kerk in ons land. Zelfs in een land dat de laatste decennia sterk geseculariseerd is, blijft dat groot nieuws.

Hoewel, de aandacht ervoor in Belgische media is niet groot. Voor een stuk is dat te wijten aan het feit dat media onderschatten wat religie nog betekent in ons land, maar het ligt ook aan de kerk, die zich goeddeels heeft teruggetrokken uit het publieke debat.

Sander Vanmaercke is theoloog en religiewetenschapper.

Het is meteen een eerste uitdaging voor de nieuwe aartsbisschop. Religie is niet irrelevant geworden, katholieken ook niet, maar de kerk in ons land helaas wel. Dat heeft in grote mate met durf te maken. Al jarenlang is het credo dat het veiliger is om te vertoeven in de eigen geledingen, dan om naar buiten te komen en een plek in de samenleving op te eisen. Om zich nadien af te vragen hoe het komt dat de kerk tanende is in België.

‘Fratelli Tutti’ koos Terlinden als bisschopsleuze, omdat hij naar eigen zeggen midden de mensen wil staan. Een verstandige keuze, die enkel waargemaakt kan worden door effectief weer naar buiten te komen.

In het verleden blijven hangen

Het is trouwens niet de enige uitdaging waarmee Terlinden te kampen zal hebben. Eerder verscheen in deze krant een interview met Johan Bonny waarin de link tussen extreemrechts en katholicisme gelegd werd. Die verhouding is niet 1 op 1, maar men moet daar niet flauw over doen, die link is de laatste jaren – tot mijn afgrijzen – steeds meer aanwezig.

Katholicisme wordt in heel wat landen gekaapt door extreemrechtse politici die er hun conservatieve verhaal mee willen verkopen. Zeker wanneer debatten over abortus, het gezin, lgbtqI+… uitbreken.

Dat leidt tot onmin bij heel wat andere gelovigen en zorgt voor een ongezonde connotatie tussen het christendom en het conservatisme van extreemrechts. De kerk gaat daarin niet helemaal vrijuit. Door in heel wat van bovengenoemde debatten te blijven hangen in het verleden, staat ze die link toe.

Nochtans botsen christelijke waarden fundamenteel met een extreemrechts discours. Denk aan thema’s als migratie, waarover onze bisschoppen zich trouwens veel sterker zouden moeten uitspreken.

Bovendien is de kerk in de loop van de geschiedenis meermaals de motor geweest van progressieve, sociale vooruitgang. Met de oprichting van vrouwelijke congregaties, via de strijd voor de rechten van arbeiders in de hele wereld met Rerum Novarum als uitgangspunt, via inspirerende figuren als Jeanne Devos, die in India de National Domestic Workers Movement oprichtte…

Christelijke waardenkader

De nieuwe aartsbisschop mag de kerk niet verder laten kapen door stromingen die van het christendom enkel een conservatief verhaal maken. Dat is het niet. Opnieuw vergt dat durf om zich uit te spreken, te duiden wat dat christelijk waardenkader wel is en daar een verhaal aan vast te breien.

Twee voorzetten voor dat eigen verhaal. Eén, een ongecompliceerd ecologisch discours in navolging van de pauselijke encycliek Laudato Si, maar dan zonder dubbelzinnigheden over thema’s als ggo’s. Twee, een radicaal discours over de strijd tegen armoede en ongelijkheid.

De kerk bevindt zich als wereldwijde organisatie in de unieke positie om de twee grootste uitdagingen van onze tijd op mondiaal niveau aan te pakken. Het is tijd om daar vanuit België het voortouw in te nemen. Tijd om het progressieve, sociale verhaal van de kerk weer op de voorgrond te plaatsen.