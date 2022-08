Reizen is ook: in het tankstation de autostoel waarop je kind heeft gekotst schoonschrobben

Maud Vanhauwaert is columnist.

Reizen is rijden door een landschap dat zachtjes rijst. Reizen is ontmoeten en afscheid nemen tegelijkertijd. Reizen is kijken naar de hooibalen op verlaten akkers in augustus en denken: de boer is klaar, het werk is rond. Reizen is rijden naar een zich altijd verleggende verte. Reizen is als hooibalen rollen over verlaten akkers en denken: wij zijn klaar, het werk is rond. Reizen is kijken naar traag herkauwende koeien die kijken naar jou. Reizen is van jezelf afscheid nemen en jezelf weer ontmoeten, tegelijkertijd. Reizen is jezelf verliezen in een ander. Reizen is jezelf vinden doordat je je verloor in een ander. Reizen is door het landschap trekken en voelen hoe het landschap zich langzaam trekt door jou. Reizen is landschap worden, rijzen en traag verdwijnen in de zichzelf steeds verleggende verte. En reizen is ook: in het dichtstbijzijnde tankstation de autostoel waarop je kind heeft gekotst hard schoonschrobben met Vanish.