Registratierechten: Brussel doet beter dan Vlaanderen

Er moet mij iets van het hart. In de berichtgeving over het gewestelijke beleid lijkt het in de Vlaamse media alsmaar vaker alsof Brussel niet bestaat. De voorbije dagen ging het over de registratierechten. Kranten, radio en televisie berichtten over beslissingen van de Vlaamse regering alsof ze gelden voor al hun lezers, luisteraars of kijkers.

Dat is nochtans niet geval. Het gewestelijk beleid inzake onder meer de registratierechten is verschillend in Vlaanderen en in Brussel.

Meer nog, wat betreft de woonfiscaliteit speelt Brussel een voortrekkersrol. In 2017 werd er een grondige hervorming doorgevoerd op basis van stevige adviezen van een commissie experten en academici.

Brussel schafte als eerste de woonbonus af. Een onbetaalbaar systeem dat de gewesten van de federale overheid erfden. In de plaats kwam een doordacht systeem om kopers van hun eerste woning fiscaal tegemoet te komen. Wie in Brussel een dergelijke woning koopt krijgt, voor zover de aankoop de 500.000 euro niet overstijgt, een korting 21.875 euro. Dit gebeurt middels een vrijstelling van de registratierechten op een bedrag van 175.000 euro. Een “abattement” zoals ze in Brussel zeggen. Zodoende betaalt men indien de aankoop beperkt blijft tot 175.000 euro 0 (nul) procent registratierechten.

Vergelijkt men de nieuwe Vlaamse, die in 2022 van kracht wordt, met de huidige Brusselse regeling, krijgt men volgend beeld.

Voor de aankoop van een eerste woning tot 230.000 euro betaalt men in Brussel minder registratierechten dan in Vlaanderen.

De Brusselse bedragen werden in 2017 bepaald. We zijn nu nagenoeg vijf jaar verder. Tienduizenden eerste kopers genoten al van de Brusselse korting van 21.875 euro.

De vastgoedprijzen blijven, o.m. omwille van de lage rente, in heel Europa, in België en ook in Brussel stijgen.

In de Brusselse gemeenten ligt de gemiddelde prijs voor een appartement nu een stuk boven de 200.000 euro. De prijs van eengezinswoningen rond de 400.000 euro.

Het Brussels systeem van registratierechten is ontworpen om op geregelde tijdstippen aangepast te kunnen worden aan de evolutie van de markt.

De doelstelling moet blijven om jonge starters te helpen hun eerste stap te zetten op de vastgoedmarkt. Om eigenaar te worden. Zeker in Brussel waar slechts 40 procent van de inwoners eigenaar zijn van hun woning.

Het is dus nu de tijd om het bedrag waarop de vrijstelling van registratierechten wordt berekend op te trekken tot 250.000 euro. Het maximum aankoopbedrag waarvoor de korting geldt, zou kunnen worden opgetrokken tot bv. 550.000 euro voor zover een gedeelte van dit bedrag niet alleen de kost van de aankoop dekt, maar ook investeringen in het energiezuiniger maken van de woning betreft. Ook het energiezuiniger maken van het woningbestand is een prioriteit van de regering.

Indien de Brusselse regering het “abattement” aanpast, wordt geen korting meer van 21.875 euro, maar één van 31.250 euro toegekend.

Dit geeft dan het volgende beeld.

Brussel wordt dan voor woningen met een prijs tot nagenoeg 350.000 euro goedkoper wat betreft de registratierechten dan Vlaanderen.

Brussel kan voor bescheidener aankopen genereuzer zijn omdat het Brussels systeem selectiever is. Het spitst zich toe op de gewenste doelgroep. Zijnde starters, die hun eerste stappen zetten op de vastgoedmarkt. Het Vlaamse systeem is lineair. Ook zij die veel middelen te besteden hebben aan een eerste woning en voor wie het verlaagde tarief slechts een slok op de borrel is, genieten een niet onaanzienlijk voordeel.

Het Brusselse systeem lijkt mij verfijnder, socialer, meer aangepast aan de stedelijke context. De helft van de Brusselaars is single. Zij wensen vaak eigenaar te worden van een appartement. Het is voor hen als sparen voor een appel voor de dorst. Het Brussels registratierechtenbeleid is voor hen als het ware maatwerk.

De optrekking van het “abattement” staat op de agenda van de Brusselse regering. Ze zit vervat in de financiële meerjarenplanning.

Samen met de laagste personenbelasting van het land vormt het aanmoedigen van het eigenaarschap de mogelijkheid de middenklasse kansen te geven in de stad. Hoe sneller het “abattement” kan worden opgetrokken, hoe liever.