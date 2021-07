Regering, bied migranten een perspectief op waardig en menselijk leven. Ze zijn hier om te blijven

Als medewerkers, onderzoekers, docenten en studenten van de Universiteit Gent willen wij onze diepe bezorgdheid uitdrukken voor de 475 mensen zonder papieren die sinds 23 mei in hongerstaking zijn in de gebouwen van onze collega’s op de VUB en ULB en in de Brussels Begijnhofkerk. Met deze open brief willen wij de federale regering vragen om te luisteren naar hun eisen en werk te maken van een duidelijk, rechtvaardig beleid.

Terwijl wij als EU-burgers maximaal kunnen genieten van interne arbeids- en studentenmobiliteit, houden we (officieel) de deur op slot voor vele niet-Europese arbeiders. Ons arbeidsmigratiebeleid is alleen gericht op hooggekwalificeerde en (in Vlaanderen) midden-geschoolde knelpuntberoepen.

Nochtans draaien grote delen van onze economie op de informele arbeid van niet-Europese medeburgers. Zij bouwen onze huizen en verzorgen onze kinderen. Zij werken lange dagen aan magere lonen in de achterkamers van onze bakkerijen. Zij doen de afwas in onze cafés en restaurants. Zij plukken het fruit dat op ons bord ligt. Zij zijn deel van onze maatschappij, en toch zijn zij meer dan wie ook kwetsbaar voor uitbuiting. Zij leven dagelijks in bestaansonzekerheid en kunnen vaak geen normaal gezinsleven opbouwen, laat staan perspectief creëren voor hun kinderen. Covid-19 heeft hun levensomstandigheden extra onder druk gezet. Inkomens vielen weg, huur kon niet langer betaald worden.

Anderen werden ‘mensen zonder papieren’ omdat hun asielaanvraag werd afgewezen omdat ze onvoldoende documenten konden voorleggen, hun arbeidsvergunning niet verlengd werd of een relatie stuk liep. Uiteenlopende redenen maken dat mensen ‘zonder papieren’ vallen, en geen verblijfsrecht (meer) hebben en daardoor ook hun rechten als burgers ontnomen worden.

Hongerstaken was niet de eerste keuze van de mensen die momenteel universiteiten en de kerk bezetten. Sinds begin dit jaar voeren zij campagne onder #WeAreBelgiumToo. Zij eisen de ‘regularisatie van mensen zonder papieren op basis van duidelijke en permanente criteria zoals duurzame banden, werk, onverwijderbaarheid en het risico van de schending van een grondrecht in geval van terugkeer’, en de reactivering van een onafhankelijke commissie die beslist over regularisatieaanvragen. Deze eisen zijn perfect legitiem: niemand hoort 5, 10 of 20 jaar in een permanente staat van onzekerheid, stress en uitbuiting te leven.

Iedereen weet dat hongerstaking een extreme daad van verzet is, waar je niet aan begint tenzij je in een staat van absolute wanhoop bent aanbeland. Dat is ook de UGent studenten niet ontgaan. Samen met actievoerders bezetten zij sinds 5 juli het UFO-gebouw van de UGent, om de vraag van de hongerstakers kracht bij te zetten.

Wij richten ons tot u, beste regeringsleiders, en vragen dat u dringend werk maakt van een duurzame oplossing voor de regularisatie van mensen zonder papieren in ons land op basis van duidelijke en permanente criteria. Voor de personen die nu in hongerstaking zijn: een tijdelijke machtiging tot verblijf om medische redenen (‘medische regularisatie’ - 9ter), en het verkennen van andere verblijfsmogelijkheden, waaronder in de eerste plaats humanitaire regularisatie. Dat vereist geen enkele toegeving of wetswijziging: dat vergt enkel dat u de bestaande wetten humaan en redelijk toepast.

Daarnaast onderschrijven wij de eisen van de actievoerders voor een rechtvaardig regularisatiebeleid voor alle mensen zonder papieren: op basis van duidelijke, permanente criteria, en onder leiding van een onafhankelijk commissie. Daarnaast kan een discretionaire bevoegdheid blijven bestaan voor uitzonderlijke of onvoorzienbare situaties.

Er liggen verschillende voorstellen op tafel. Het is aan u om verantwoordelijkheid te nemen. Bied migranten een perspectief op waardig en menselijk leven. Ze zijn hier om te blijven.

266 ondertekenaars UGent, onder wie: Robin Vandevoordt, Professor CESSMIR, Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek; Marlies Casier, Professor, Vakgroep Conflict en Ontwikkelingsstudies; Stephanie De Maesschalck, Professor, Vakgroep Volksgezondheid en Eerstelijnsgezondheidszorg; Gita Deneckere, Professor, Faculteit Letteren en Wijsbegeerte; Ine Lietaert, Professor, Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen; Marie-Benedicte Dembour, Professor, Faculteit Recht en Criminologie; Hendrik Vos, Professor, Vakgroep Politieke Wetenschappen; Luce Beeckmans, Professor, Vakgroep Architectuur en Stedenbouw; Eric Vanhaute, Professor, Vakgroep Geschiedenis; Marleen Temmerman, Professor, Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen