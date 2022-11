Tweewekelijks de nieuwsbrief van onze journaliste Katrin Swartenbroux in uw mailbox? Ontvang hem hier.

Als u deze nieuwsbrief correct leest, zijnde: op zaterdagochtend, bij een kop koffie met uw blik aan uw smartphonescherm gekleefd in plaats van in de ogen van uw partner gehaakt, dan kan ik mijn volgende zin beginnen met een tijdsaanduiding.

Vanavond vindt Emo Night Antwerp plaats. Emo Night is al enkele jaren één van de hipste feestconcepten van L.A. - gestart als een nostalgische caféavond onder vrienden die al snel uit zijn voegen barstte en tegenwoordig heel de Verenigde Staten rondreist, met dj-sets van bekende emobands als publiekstrekker. Dankzij Yentl Reynders en Nina De Jong heeft ook Antwerpen sinds 2018 een eigen versie, die steeds op veel gulzigheid onthaald wordt. Ik bespaar u de semantische discussie van wat emo, de muziekstijl, nu precies omvat, maar de editie van dit weekend voelt toch een beetje exemplarisch.

Zo is emo aan een grote comeback bezig nu de jongere generatie bands als All Time Low en Paramore (her)ontdekt en viraal laat gaan via TikTok. Deze revival voedt bovendien grootschalige nieuwe festivalconcepten zoals When We Were Young dat Las Vegas op stelten zette vorige maand.

Emo Night is bovendien een format dat meesurft op de hype van meezingfeestjes die steeds populairder worden - fuiven waar er niet écht gedanst, maar vooral door de hele zaal luidkeels meegezongen wordt. In 2019 schreef ik al dat het niet toevallig is dat dit feestgenre boomt in een tijdsgeest die steeds onzekerder en beklemmender voelt. Wie immers een uitlaatklep voor hun gemoed vindt via de stem, geeft die meteen een boost: door de vibratie van je stem in je lichaam te voelen ben je je zelfbewuster en verdiep je de connectie met je emoties. Onnoemelijk veel wetenschappelijke studies toonden bovendien al aan dat er bij het zingen van (of het luisteren naar) onze favoriete muziek dopamine en endorfine vrijkomen, hormonen die zorgen voor een geluksgevoel, maar die ook invloed hebben op de ontwikkeling en prikkeling van je brein. Regelmatig je keelgat opentrekken om een Céline Dion-imitatie ten beste te geven zou ook bijzonder stress­verlagend werken omdat je moet letten op je ademhaling. Daarnaast is zingen ook goed voor je immuun­systeem, je bloeddruk, je postuur en je spieren. Alzheimer Society promoot het zelfs als een goede activiteit om dementie tegen te gaan.

***

In de emoscene bestaat de complottheorie dat het genre een wederopflakkering kent telkens de Republikeinen in Amerika de overhand halen. Met andere woorden: George Bush ligt aan de oorsprong, zijn zoon schonk ons Senses Fail en dankzij Donald Trump kwam Brand New eindelijk met een gloednieuwe plaat. Vlak na Trumps verkiezing lanceerde de band The Maine niet toevallig gelijkaardige rode petjes met het opschrift ‘Make America Emo Again’.

Toch hebben de tussentijdse verkiezingen in de Verenigde Staten van afgelopen week verrassend genoeg niet geleid tot de rode golf waar de Republikeinen op hadden gehoopt. Dat de Democraten alsnog terrein hebben gewonnen heeft onder meer te maken met de uitspraak van het Hooggerechtshof die het recht op abortus in juni op de helling zette, zegt Amerika-deskundige en hoogleraar Bart Kerremans (KU Leuven) in een interview met Maarten Rabaey. “Uit exitpolls zien we dat na inflatie op één het recht op abortus als tweede belangrijkste verkiezingsthema naar voren komt, terwijl de Republikeinen ervan uitgingen dat criminaliteit op de tweede en immigratie op de derde plaats zouden komen.”

***

Mijn collega Michiel Martin, die binnen twintig weken gepromoveerd zal worden tot een van de betere vaders van België, boog zich afgelopen week over een andere ethische kwestie dat zijn ongeboren kind betrof, namelijk de zogenaamde genetische dragerschapsscreening. Deze BeGECS-test wordt al drie jaar in de genetische centra in ons land aangeboden waarbij men niet tijdens de zwangerschap – zoals de NIPT-test – of na de geboorte – zoals de hielprik – maar nog vòòr de conceptie bij koppels een brede screening doet naar genetisch dragerschap. Ruim 1.200 recessieve genen zitten in de test vervat, waarmee je niet alle, maar wel behoorlijk wat mogelijk onheil kan uitsluiten voor je toekomstige kind. In een persoonlijk, maar maatschappelijk relevant en bijzonder lezenswaardig artikel zet hij de ethische vraagstukken die het afnemen van zo’n test opwerpen tegenover elkaar. “De test is een zaak van ‘preventie’, en daar hangt een impliciete, kwetsende boodschap aan vast: dat wie wél nog met een afwijking geboren wordt, er eigenlijk niet had hoeven te zijn.”

Of je nu kiest om de test wel of niet te laten afnemen, het bestaan ervan kadert in onze toegenomen reproductieve autonomie, al zijn de tools om die autonomie te bestendigen nog steeds niet breed bekend. Dat beklaagt ook Jennifer Aniston zich. De Amerikaanse actrice liet zich in een interview met vrouwentijdschrift Allure openhartig uit over haar pogingen om zwanger te raken toen ze eind 30 was. Ze wilde dat iemand haar geadviseerd had eitjes in te vriezen. “Dat je er jong uitziet, betekent niet dat je nog alle tijd van de wereld hebt”, zegt fertiliteitsarts Herman Tournaye, hoofd van Brussels IVF (UZ in Brussel) in deze krant.

Nochtans zit het toepasselijkemaar volstrekt toevallig genaamde AGE (Anticipation of Gamete Exhaustion)-banking bij ons wel in de lift, kreeg ik te horen toen ik zelf informatie ging inwinnen over de procedure. Die toename heeft te maken met het feit dat de procedure langzaamaan uit de taboesfeer komt, met de pandemie die bij dertigers een aantal kostbare vruchtbare jaren heeft aangeknaagd, maar ook met de wereldwijde evolutie waarin jonge mensen steeds meer persoonlijke keuzes gaan maken over mijlpalen die vroeger veelal traditioneel ingevuld werden, zoals het moederschap, het huwelijk, maar evengoed ook relaties.

***

Het aantal singles en eenpersoonsgezinnen neemt wereldwijd alleen maar toe. Volgens een prognose van het Federaal Planbureau zal in 2070 veertig procent van de Belgische huishoudens uit één persoon bestaan - anno 2022 zijn ze al goed voor 35 procent. Deze singles zijn niet te beklagen, zegt Amerikaanse psycholoog Bella DePaulo, die al twintig jaar vrijwillige vrijgezellen onder de loep neemt in een interview met Sophie Pycke. Volgens haar onderzoek zijn “singles at heart” doorgaans vrijgeviger, hebben ze meer zelfkennis en maken ze over het algemeen meer persoonlijke groei door dan mensen in een relatie.

***

Een nieuwsbrief over leven in deze eeuw en het niet over social media hebben? Pindakaas, jongens, want hoewel je alle stukken over Twitter misschien al wel beugelezen bent, is dit wel een uitstekende periode om na te gaan denken over de rol van sociale media, los van de technogiganten. In The Atlantic gaat Kaitlyn Tiffany op zoek naar de ziel van de platformen die we zoveel van ons persoonlijke leven toevertrouwen, en hoe het zogenaamde Web3.0 daarin belooft verandering te brengen. En Caroline Mimbs Nyce legt uit wat een Metaverse kan betekenen als je de houterige avatar van Zuckerberg wegdenkt - hoe we online communities kunnen bouwen in een individualistische maatschappij, en hoe een artiest als Taylor Swift daar eigenlijk nu al nagenoeg in slaagt.

