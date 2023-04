Hilde Van Mieghem neemt de tijd voor een gloedvolle kijk achter de schermen van haar leven.

De laatste draaidag voor de laatste documentaire reeks Als je eens wist zit erop. Vier jaar lang heb ik me verdiept in intrafamiliaal geweld, honderden mensen heb ik gesproken over hun ervaringen als slachtoffer, tientallen experts over hun kennis over wat mishandeling doet met mensen, wat trauma precies is en hoe de schade hersteld kan worden.

Bij elke reeks dacht ik dat ik nu wel de deur van het grootste taboe intrapte, maar reeks na reeks bleek ik nog dieper af te dalen in een poel van ellende, eenzaamheid, uitzichtloosheid en ontreddering, met als verbijsterend summum van alle kommer en kwel het geweld tussen de kinderen van al dan niet samengestelde gezinnen.

Oprecht dacht ik dat ik ondertussen wel zodanig op de hoogte was van wat men kinderen aandoet dat niets me nog zou kunnen verbazen. Maar bij het zien en horen van de getuigenissen van deze laatste reeks over mishandeling en misbruik door broer of zus, onder de vleugels van blinde ouders met in hun kielzog de al even onwetende artsen, leerkrachten, hulpverleners en rechters, had ik moeite om overeind te blijven.

Een gevoel van totale machteloosheid had me in de greep, nooit eerder zag ik zo duidelijk hoe trauma binnen het gezin doorgegeven wordt.

Incest komt drie tot vijf keer meer voor tussen siblings dan tussen een ouder en kind. Slaan, vechten en pesten zijn dagelijkse kost. Toch bestaat het probleem officieel niet. Ach, sust men zichzelf, dat is nu eenmaal eigen aan kinderen die samen opgroeien.

Het is helemaal niet inherent aan kinderen, de voedingsbodem is altijd het gezin waarin ze geboren worden. De potgrond waarin hun wortels staan is schraal en koud. Altijd is de bodem sterk vervuild en in het ergste geval moeten de plantjes verpot worden. Maar ook in die nieuwe pot is de grond vaak rot.

Het is mensonterend en gruwelijk hoe wij kinderen in de steek laten. Zij worden niet gezien of gehoord, laat staan geholpen.

Hoe kan men hen ook helpen als men niet weet wat trauma is, wat de gevolgen ervan zijn? Hoe kan men helpen als de ellende die kinderen aangedaan wordt en die zij op hun beurt elkaar aandoen geminimaliseerd, weggelachen of – erger nog – ontkend wordt.

Het ongedaan maken kan jammer genoeg nooit. Wie zou men zijn zonder de ervaring van langdurige fysieke en/of emotionele verwaarlozing, van seksueel misbruik en fysiek geweld? Daar heeft men het raden naar. Maar er zijn kinderen die zo’n kracht hebben dat ze als lotusbloemen opschieten uit het moeras waarin ze staan.

Het zijn die kinderen die, eenmaal groot, getuigen in Als je eens wist.

Ondanks hun enorme angst. Zij zijn de helden die verandering mogelijk maken, die ogen openen en harten beroeren.

Voor hen buig ik diep.