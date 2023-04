Recht van antwoord

In een opiniestuk dat werd gepubliceerd in De Morgen op 21 april, zegt Marc Van Ranst dat Tom Van Grieken verklaarde in 2017 “dat we geen toegevingen mogen doen als het gaat om de aanvaarding van homoseksualiteit in onze samenleving”. Met die quote wil Van Ranst aantonen dat het Vlaams Belang zogezegd een partij zou zijn die problemen heeft met homoseksualiteit.

Niets is uiteraard minder waar. De uitspraak werd net gedaan ter verdediging van de aanvaarding van homoseksualiteit in onze samenleving. Uitgerekend op een debatavond van De Morgen in januari 2017. Het is net de islamisering die een bedreiging vormt voor die aanvaarding en waaraan we geen toegeving mogen doen.

Dat Van Ranst doelbewust uitspraken verdraait, is niet alleen onethisch. Het toont bovenal het zwaktebod aan van zij die het Vlaams Belang als ‘homofoob’ willen bestempelen.