Op zijn berg in de Oostkantons schrijft Marnix Peeters over vrijheid, zijn vogels en zijn vrouw.

Het was een ferme schok om weer de drukte van de autosnelwegen en de ruwheid van de beschaving te ervaren. Wij hadden nochtans ons best gedaan om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen. Onze eerste etappe was amper tweehonderd kilometer lang: van de Costa Brava naar Oms, een klein dorp nabij Perpignan met zicht op de Pyreneeën. De Catalaanse Fransen waren zeer vriendelijk. In een klein cafeetje, Le Relais de l’Orme, aten wij eend en keuvelden wij met de inboorlingen. ’s Anderendaags beklommen wij de Calcine in het zog van een groep sportieve gepensioneerden (wij waren al na een kilometer verdwaald). Een man die merkte dat wij onvoorbereid waren, bood ons koffie uit zijn thermos aan. Een volgende nacht brachten wij door in de buurt van Mâcon, een stad die op de A12 lijkt, maar wij kenden er een goed adresje.

Eens wij Dijon gepasseerd waren, begon de knettergekheid. Op Valence aan, op zaterdagvoormiddag, werd de snelweg overspoeld door Fransen met skilatten op de wagen, op weg naar Grenoble en Les Deux Alpes. Dit waren weer de Fransen zoals wij ze kenden: snelheidsmaniakken die met hun fares flitsten en speciaal hun raampje opendeden om hun middelvinger op te steken naar chauffeurs die gewoon honderdtwintig reden.

Wij stelden ons voor dat die skigebieden op zo’n dag vol met van die opgejaagde patsers zitten. Rap iedereen van de autosnelweg rijden, opgejuind een dag skiën en dan opgefokt terug naar hun tragische leven. Geen wonder dat het uitgerekend skiërs zijn die de shortski hebben uitgevonden.

Onze buurvrouw had onze kranten uit de brievenbus gehaald en bijgehouden.

Als je ze zo in één keer te verhapstukken krijgt, valt het op hoeveel jammernieuws erin staat, zei mijn vrouw. Iedereen klaagt en blèt en roept om wraak. Een meisje zat op de trein tegenover een dronken man die met lodderige ogen naar haar keek, en de conducteur was onvindbaar. Een atlete die in China een paar dagen in quarantaine moest, vond dat ze onmenselijk was behandeld. Een kleuter die vijf minuten in z’n trui buiten aan de schooldeur had moeten staan morrelen: wraakroepend. De jury van The Masked Singer in de VS stapt op omdat er iemand onder het masker zat die hen niet aanstond. De topman van CNN stapt op na een relatie met een collega. In de remake van Sneeuwwitje wordt Sneeuwwitje door een latina gespeeld, en nu zijn de zeven dwergen kwaad omdat hún stereotypering wél behouden is.

Iedereen is geraakt door het minste en boos om een bagatel. Niemand is nog dapper, niemand zegt nog: kom, laat maar zo, het is de moeite niet, we gaan door. We zijn op het punt gekomen dat de remedie de kwaal geworden is. We moeten oog hebben voor verdriet en ons bekommeren om de zwakken, zeer zeker, maar intussen loopt iederéén gekwetst en zwak te wezen.

Haal uw kop uit uw navel. Het gaat niet over u. Het gaat over de wereld. We moeten vooruit, en het enige wat we doen is wachten op hulp, want we hebben het zo moeilijk.