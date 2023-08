Rammstein raakt verstrikt in een web van tegenstrijdigheden: provoceren op het podium, heel hard opletten ernaast

Ophef en protest. Nu zanger Till Lindemann onder vuur ligt en met ‘zijn’ Rammstein in Brussel optreedt, ziet professor Duitse letterkunde Thomas Ernst (UAntwerpen) hoe de band ten onder gaat door hun eigen strategie van ironie en provocatie.

‘Dicke Titten’, ‘Pussy’, ‘Ich tu Dir weh’ – als een mannelijke band zijn nummers zulke titels geeft, is dat duidelijk bruut seksisme. De Duitse band Rammstein is met dergelijke strategieën van popculturele provocatie een van de meest succesvolle bands in Europa geworden. Sinds 2001 staan hun albums bovenaan in de Duitstalige hitlijsten en op hun huidige Europese tournee spelen ze voor uitverkochte stadions, momenteel drie keer in het Koning Boudewijnstadion in Brussel.

Thomas Ernst is professor moderne Duitse letterkunde aan de Universiteit Antwerpen.

Al jaren discussiëren fans en tegenstanders van de band over de vraag of de band geniale provocateurs zijn of gewoon commerciële Haudraufs. Intussen zijn individuele bandleden ook het onderwerp geworden van een publiek debat over seksueel geweld tegen vrouwen.

Mijn these is nu dat het voorbeeld van de band Rammstein kan helpen om het verknipte discours te begrijpen over het verschil tussen artistieke ironie en echt geweld, over de relatie tussen kunst en recht, en over feuilletonistische beweringen over een cancel culture.

Ramstein

Rammstein werd opgericht in 1994 en ent zich duidelijk op de esthetische concepten van de Sloveense band Laibach. In de jaren 80 koppelde Laibach coversongs uit de westerse popcultuur aan symbolen en kleding van het fascisme – en creëerde zo een ironische en kritische reflectie van het massakarakter van de popcultuur in de specifieke context van Joegoslavië.

Waar Laibach tot het experimentele kunstspectrum behoort, gaat Rammstein eerder voor Krawall en Kapitalismus. Een onderbouwing met dubbelzinnige en vaak ironische referenties moet hun aanspraak op kunst legitimeren.

Dit blijkt al uit de naam van de band, die verwijst naar Ramstein (sic), een Duitse stad waar al sinds de jaren 1950 een Amerikaanse luchtmachtbasis is gevestigd (Imperialisme! Oorlog!), waar in 1981 een terroristische aanval door de RAF werd uitgevoerd (Extremisme! Terreur!) en waar in 1988 zeventig mensen verbrandden bij een ongeluk tijdens een vliegshow (Dood! Vuur!).

Maar zoals veel van het werk van de band blijft het ook wat hun naamgeving betreft onduidelijk en dubbelzinnig of de band zich nu identificeert met de plaats, of dat ze deze plaats – door de gewijzigde spelling (één versus twee m’s) – alleen als een afstandelijke en ironische referentie gebruikt.

Deutschland

Andere elementen van hun werk zijn duidelijker te beschrijven: muzikale hardheid, teksten in het Duits, de rollende ‘R’ van zanger Till Lindemann, de martiale verschijning van de band, geflankeerd door een pyromane show – dit heet ‘Neue Deutsche Härte’. Deze esthetische elementen verwijzen duidelijk naar de donkerste periode uit de Duitse geschiedenis. ‘Duitsers als nazi’s’ – een stereotype dat zich sinds 1945 ook in de popcultuur genesteld heeft in zeer uiteenlopende complexiteiten en motieven.

Rammstein maakt deze verwijzing soms zelfs expliciet, waardoor ze dan in het buitenland – ook in België – gelezen worden als een bijzonder zelfkritische band, terwijl de specifieke aard van de verwijzing in Duitsland regelmatig afschuw oproept. Zo was er in 1998 al ophef toen Rammstein regisseur Philipp Stölzl in de videoclip voor ‘Stripped’ beelden liet monteren uit Olympia, de film van nazipropagandiste Leni Riefenstahl.

Bijzonder interessant in deze context is het nummer ‘Deutschland’ van 2019, maar vooral de bijbehorende videoclip en de pre-release teaser, die wij met een groep literatuur-, muziek- en cultuurwetenschappers hebben geanalyseerd om het succes en de strategieën van de band beter te doorgronden.

Op het centrale punt, het refrein, wordt er op een zeer emotionele maar ambivalente manier verwezen naar Duitsland: “Deutschland – will dich lieben und verdammen” maar ook “Deutschland – Deine Liebe ist Flucht und Segen”. De conclusie “Deutschland – meine Liebe kann ich dir nicht geben” wordt echter tegengesproken door het feit dat de band het nationale thema, als een bijzonder belangrijk en emotioneel onderwerp, überhaupt neerzet.

Vleesjurk

De nauwelijks 30 seconden durende videoteaser van het nummer veroorzaakte een schandaal bij het Duitse publiek omdat de bandleden zichzelf hier opvoerden als Joodse en homoseksuele slachtoffers van de Holocaust in concentratiekampkleding.

Hoewel dit element internationaal opnieuw vrij positief werd gelezen als een zelfreflexief gebaar en als schuldbesef, was het binnen het Duitse discours van herdenken een grensoverschrijdend: het blijft ongepast dat de Duitse daders of hun kinderen de rol van Holocaustslachtoffers ‘spelen’, nog ongepaster is dit als gimmick in de promotie voor een muziekvideo (die vervolgens inderdaad een commercieel succes werd, mede dankzij het publieke schandaal).

Achteraf gezien lijkt de analyse van twee collega’s over de genderensceneringen van de band ook bijzonder vooruitziend. “Rammstein”, zo schrijven ze, “beheerste ook het spel met codes van recente feministische discoursen in hun bombastische video voor het nummer ‘Deutschland’.”

Maar terwijl andere artiesten diversiteit vieren, gebruikte Rammstein deze feministische referenties minder in emancipatorische zin. In de ‘Deutschland’-video dienden verwijzingen naar onder andere “Afro-futurisme, Gaga’s vleesjurk, travestie, Queen B’s viering van blackness” uiteindelijk alleen om een “teutoonse hyper-masculiniteit” te vieren.

Iets vergelijkbaar ontnuchterends werd ook gezegd in het debat over de bundel 100 Gedichte van Till Lindemann. Zijn gedicht ‘Wenn du schläfst’ beschrijft hoe iemand gedrogeerd wordt met slaapmiddel Rohypnol en vervolgens verkracht wordt. De uitgever Kiepenheuer & Witsch verdedigde in 2020 de alom bekritiseerde publicatie van de bundel: dit was immers poëzie als kunstvorm en het ‘lyrische ik’ was dus zeker niet identiek met Lindemann.

Peniskanon

Inmiddels heeft de uitgever de bundel echter uit het programma gehaald, omdat het niet meer zo gemakkelijk is om onderscheid te maken tussen de auteur en het ‘lyrische ik’: inmiddels zijn er beëdigde verklaringen van vrouwen in verschillende Europese landen die met name Till Lindemann, maar ook toetsenist Flake beschuldigen van het plegen van seksueel geweld (in het geval van Flake gaat het over een zaak van ongeveer twintig jaar geleden).

De aangiften zijn in deze krant al uitgebreider gepresenteerd – sleutelwoorden zijn: row zero, ‘privéfeest’ tijdens concerten, een gevoel van verdoofdheid, verwondingen, #MeToo. In dit opiniestuk kan niet worden besloten welke verklaringen waar zijn en in welke mate; op dit moment is het zelfs denkbaar dat er nooit een juridische veroordeling komt.

Er kan echter nu al worden gesteld dat de culturele betekenis van Rammstein blijvend aan het veranderen is, vooral omdat de band zelf twee beslissingen heeft genomen: ten eerste heeft de band het advocatenkantoor Schertz Bergmann ingehuurd om zeer nauwgezet de publieke berichtgeving te reguleren met rechtszaken in kort geding – waarbij het advocatenkantoor soms grotere, vaak slechts kleine successen boekt. Dit opiniestuk, zijn insinuaties en meningsuitingen, zullen vermoedelijk ook worden onderworpen aan deze juridische controle: nadenken over popcultuur als juridisch discours.

Rammstein past zijn show subtiel aan de beschuldigingen jegens Till Lindemann aan en zuivert het podiumprogramma van bijzonder seksistische elementen, ziet Thomas Ernst. Beeld Alex Vanhee

Ten tweede heeft de band zijn momenteel lopende podiumshow aangepast: het nummer ‘Pussy’ is blijkbaar ongepast geworden, en ook het weinig subtiele ‘peniskanon’ is van het podium verdwenen. Waar Rammstein zelf ooit provoceerde, zijn ze nu het onderwerp geworden van satirische tijdschriften als Titanic of tv-programma’s als de satireshow Extra 3.

Voor hun concerten worden demonstraties gehouden uit solidariteit met de slachtoffers van seksueel geweld – en de deelnemers moeten op hun beurt luisteren naar seksistische slogans van Rammstein-concertgangers, zoals inmiddels al in video’s is gedocumenteerd.

Rammstein raakt zodoende verstrikt in een web van tegenstrijdigheden van hun eigen strategieën: waar de mannelijke bandleden op het podium en in hun teksten aanspraak maken op een absolute ruimte van het zegbare, op ironie, kunst en provocatie, opereren ze wat publieke uitspraken over hun werk en over de acties van individuele bandleden betreft net met een heel precieze regulering van het zegbare.

Terwijl Till Lindemann zich inmiddels op ironische wijze op het podium heeft uitgesproken over de beschuldigingen van seksueel geweld, wordt het podiumprogramma niettemin gezuiverd van bijzonder seksistische elementen. En waar veel van hun fans jarenlang beweerden gefascineerd te zijn door de dubbelzinnigheid van de band, hebben individuele fans nu op de feministische protesten gereageerd met seksistische leuzen die elke dubbelzinnigheid blokkeren.

‘Irony is over’

Rammstein, als een van de meest succesvolle bands in Europa, draagt daarmee ook bij aan de huidige maatschappelijke discussies over een cancel culture. Steeds weer wordt beweerd dat het ‘linkse wokeism’ ingrijpt in het publieke discours met structurele spreekverboden.

In deze discussies worden voorbeelden aangehaald die vaak gewoon deel uitmaken van de complexe onderhandelingsprocessen om culturele uitingen al dan niet te waarderen. Hierbij spelen naast het publiek ook instituties en media een belangrijke rol.

Mag een boek op een bepaalde plaats voorgesteld worden? Wint een bepaalde auteur een literaire prijs en waarom? Welke toneelstukken of bands worden gerecenseerd en welke niet? Zulke vragen zijn echter juist belangrijke uitdrukkingen van een pluralistische en waardengebonden cultuur, en niet de preventie ervan.

Rammstein blijft uitverkochte stadions vullen en – met minimale zelfcensuur in de podiumshow – spelletjes spelen van provocatie en ironie die de logica van teutoonse hypermannelijkheid blijven volgen. Kritische mediaberichten die de kant van slachtoffers van geseksualiseerd geweld kiezen, worden gereguleerd door advocaten.

Laibach schreef ooit over hun geesteskind: “Rammstein seems to be a kind of Laibach for adolescents and Laibach are Rammstein for grown-ups.” Maar helaas is het niet bij een commercieel kinderfeestje met vuurmagie gebleven. Irony is over, de vuurtekens dansen niet meer.