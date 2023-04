‘Ramadanvriendelijke’ labels: betutteling is niet hetzelfde als censuur

Ewoud Ceulemans is journalist.

“Opgelet: deze voorstelling bevat expliciete scènes.” Dat staat er. Op de website van Opera Ballet Vlaanderen. Bij Les bienveillantes, een voorstelling “niet geschikt voor kinderen onder de 16 jaar”. Première: 24 april 2019, vier (!) jaar geleden. Een jaar eerder nam NTGent ook een waarschuwing voor “naaktheid, beelden van een geboorte en het slachten van een schaap” op in het programmaboekje van Lam Gods. Ondanks alle controverse rond dat stuk is er niemand gestruikeld over dát zinnetje.

Al sinds ik naar het theater ga, wordt er gewaarschuwd voor van alles en nog wat. Stroboscopisch licht. Roken op de scène. Naaktheid. Geweld. De Singel waarschuwde in februari nog voor “fragmenten met een hoog geluidsvolume” in Chaos. Making Sense of an Ending. Zulke content warnings zijn dus geen hersenspinsel van een aantal Brusselse theaters, waaronder KVS en Kaaitheater, die dit seizoen een ‘ramadanvriendelijk’ label gebruiken.

Het probleem is dat die waarschuwingen nu gelinkt worden aan de ramadan, en dus aan de moslimgemeenschap – de communicatie van de theaters in kwestie heeft daar niet bij geholpen. Het ramadanvriendelijk label gaat in de eerste plaats over de mogelijkheid om in het theater de vasten te breken, zodra de zon is ondergegaan. Maar het plaatsen van waarschuwingen wordt in deze context plots gezien als een knieval voor de islam, en het Kaaitheater is plots het decor van De ondergang van het avondland.

Wat jarenlang geen punt van discussie was, heeft nu iedereen boos gemaakt. De overtrokken en verontwaardigde reacties staan in de uitverkoop. Stemmen uit de moslimgemeenschap noemden het initiatief in de kranten van Mediahuis ‘paternalistisch’ en ‘bepamperend’, terwijl Vlaams cultuurminister Jan Jambon (N-VA) in een brief aan de betrokken huizen waarschuwt voor ‘zelfcensuur’.

Als we al op een hellend vlak zitten, gaat het vooral over de inflatie van het woord ‘censuur’. Content warnings richten zich immers op het publiek. Ze zijn geen voorschriften voor de makers, integendeel. Rappers zijn het vloeken niet verleerd nadat er parental advisory-stickers op hun albums verschenen en de Kijkwijzer-labels in de bioscoop hebben Adil El Arbi en Bilall Fallah niet tegengehouden om IS-martelingen te tonen in Rebel.

Tot slot nog dit. Jambons partij pakt graag uit met de internationale uitstraling van de Vlaamse podiumkunsten. Terwijl hij hier struikelt over de content warnings van twintig Brusselse huizen, staat Ivo van Hove met A Little Life op de Londense West End. Ticketkopers worden gewaarschuwd voor “sterk taalgebruik, naaktheid, seksueel geweld, fysieke en emotionele mishandeling, zelfverminking en zelfdoding. Er zijn ook momenten met stroboscopisch licht, bloed, roken, periodes met luide muziek en het gebruik van sterke geuren.” Onderaan staat een lijst met links en telefoonnummers van hulporganisaties voor ‘post-show support’.

Betuttelend? Misschien wel. Maar betutteling is niet hetzelfde als censuur. Want Van Hove heeft zich niet ingehouden. “Toeschouwers zullen zien dat hun tolerantie voor trauma getest wordt”, aldus de recensent van The New York Times. “Dat geldt alvast voor mij.”