Radicale opvattingen van Coffin zijn voor Ecolo’s covoorzitter blijkbaar geen probleem

Een paar duizend pas gedrukte schoolboeken moeten de versnipperaar in. Een waar ecologisch drama dat toch wel zwaar te dragen moet zijn voor Rajae Maouane, covoorzitter van Ecolo. Zeker omdat ze er onrechtstreeks zelf verantwoordelijk voor is.

Uitgeverij Plantyn kan niet anders doen, nadat zowat de hele Franstalige politieke wereld zich afvroeg wat de samenstellers bezield had om als lesmateriaal een twee pagina’s lang interview met Maouane af te drukken, als enige politica.

Op sociale media staat het gesprek met Maouane nog te lezen. Haar verhaal van hoe zij als jonge vrouw met migratieachtergrond opklimt tot de top van Ecolo is zeker lezenswaard. Maar Maouane poneert ook zonder tegenspraak dingen die toch niet zomaar op scholieren kunnen worden losgelaten. Zo wil zij “de oude witte mannen aanpakken die proberen ons hun politiek op te dringen”.

Men kan zich inbeelden hoe groot de verontwaardiging van Ecolo zou zijn mocht Georges-Louis Bouchez (MR) zeggen dat hij “jonge vrouwen van allochtone afkomst wil aanpakken die proberen hun politiek op te dringen”.

Dit soort omgekeerd racisme van Maouane is bij een deel van de Franstalige linkerzijde heel normaal geworden. Dat mannen omwille van hun leeftijd en huidskleur gestigmatiseerd worden, is stilaan de regel geworden.

Zeker bij Ecolo is de invloed op dit vlak van bepaalde denkers uit Frankrijk bijzonder groot. Maouane liet zich een tijd geleden in een tweet trots zien in het gezelschap van Alice Coffin, een bijzonder radicale feministe, verkozen in Parijs op de groene lijst.

In haar boek Le génie lesbien stelt Coffin dat vrouwelijke homoseksualiteit de enige manier is om te ontsnappen aan mannelijke dominantie. Vrouwelijke solidariteit volstaat niet, mannen moeten geëlimineerd worden. Die stelling leidde tot veel verontwaardiging in Frankrijk. Coffin wil gewoon elke mannelijke invloed weg: geen boeken van mannen lezen, niet naar films kijken die door mannen gemaakt zijn of naar mannelijke muziek luisteren. Haar politieke credo luidt: “Mannen hebben mijn geest al genoeg besmet. Ik bescherm me door ze te vermijden.”

Het bewust uitsluiten van een heel groot deel van de bevolking zou in een andere context door links als discriminerend worden afgedaan. Maar Coffin volgt de Franse identiteitslogica, die de witte mannelijke meerderheid altijd verantwoordelijk acht en elke kritiek op ‘gedomineerde’ minderheden uitsluit. Zo vindt Coffin dat vrouwen in machtsposities niet mogen worden gekritiseerd, omdat zij behoren tot een onderdrukte maatschappelijke groep. “We moeten in het openbaar onze kritiek op mannen concentreren”, stelt ze.

Dat de opvattingen van Coffin radicaal zijn is een understatement. Maar voor de covoorzitter van Ecolo is dit blijkbaar geen probleem. Coffin zong kort geleden op een Franse zender de lof van Maouane en haar partij. Ecolo is volgens Coffin voorbeeldig als partij omdat ze de sociale strijd koppelt aan antiracisme en vecht tegen het patriarchaat. In eigen kringen krijgt Maouane alle steun voor haar uitspraken in het schoolboek. Vraag is of haar partij zich door de verheerlijking van het eigen grote gelijk niet afsluit van iedereen die nog van enige nuance houdt.