Raar dat voetballers in Saudi-Arabië een Maserati per minuut willen gaan verdienen, terwijl er al een vloot Rolls-Royces in de garage staat

Mark Coenen is columnist.

Dertien miljoen euro per seizoen: zoveel gaat Yannick Carrasco (30) verdienen in Saudi-Arabië.

Voor belastingen natuurlijk, maar in dat land wordt een inkomen uit arbeid niet belast, waardoor de bankrekening van de dribbelaar elke maand met meer dan 1 miljoen euro netto aanzwelt. Dat maakt hem de op twee na best betaalde Belgische voetballer aller tijden – na Kevin De Bruyne en Thibaut Courtois, maar die betalen wel belastingen.

Vele tientallen kortgebroekten gingen hem al voor, de ene al beter betaald dan de andere. Allemaal de schuld van Ronaldo, die als eerste een monstercontract tekende, al snel gevolgd door Benzema en Neymar, armoezaaiers die nog een goedbetaalde krul aan hun tanende carrière wilden draaien.

De lokroep van het grote geld doet iets raars met een mens: een combinatie van geheugenverlies en zinsverbijstering maakt dat voetballers die al zeven keer binnen zijn toch nog overstag gaan om te gaan spelen in een land dat mensenrechten alleen kent van horen zeggen.

Raar dat je een Maserati per minuut wil gaan verdienen, terwijl er al een vloot Rolls-Royces in de garage staat.

Wanneer wordt veel eigenlijk veel te veel?

In juli werd de gepensioneerde leraar Mohammad bin Nasser al-Ghamdi er ter dood veroordeeld omdat hij op zijn Twitter-account kritiek had geuit op het regime.

Dat hij maar tien volgers had telde niet.

Dood moet hij, dood zal hij.

Amnesty International zegt onverbloemd: “Saudi-Arabië is een van de grootste beulen ter wereld. In 2022 executeerden men daar 196 mensen, het hoogste jaarlijkse aantal executies dat de afgelopen 30 jaar in het land is geregistreerd. Dit aantal is drie keer hoger dan het aantal executies dat in 2021 werd uitgevoerd en minstens zeven keer hoger dan in 2020.”

Zeven keer.

Dat Leo Messi ook een onverbloemde geldzak is moge bekend zijn, maar hij speelde het veel slimmer.

Terwijl de voetbalsterren in Riyad sneller dan gedacht uit de actualiteit verdwijnen en het publiek al gauw zijn interesse verliest, heeft Leo bij Inter Miami het hele Amerikaanse continent veroverd. Gehuld in een kekke roze voetbaltenue en gedragen door de uitzinnige fans die telkens als hij een goal scoort collectief ten hemel stijgen. En hij scoort er vele, haast achteloos, als een duivel uit een doosje, waarna hij met briljante doorsteekpassen strooit en dan langs de kassa passeert. Iedereen houdt van hem, in tegenstelling tot de amorele huurlingen in de woestijn.

Een zoveelste bewijs dat bij sommige voetballers het verstand enkel in de portefeuille zit.