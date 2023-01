R. zoekt me op. Hij zou liever de mooie vrouwen overslaan

Auteur Lize Spit en haar Nederlandse collega Bregje Hofstede, allebei °1988, vertellen beurtelings over hun leven. Deze week: Lize Spit.

Er zijn begeleidende boekjes voorzien, die liggen in verschillende talen opgestapeld aan de ingang. Op de pagina’s worden de thematisch gerangschikte houtsneden (mooie vrouwen, landschappen, bloemen en vogels) chronologisch genummerd, van 1 tot en met 220, in twee delen, met als grens de verwoestende aardbeving van 1923.

Er zijn zoveel bezoekers dat er weinig anders op zit dan met het gidsje in de hand in de verduisterde ruimte in colonne langs de kleine kaders aan de muren te schuifelen, onderworpen aan het tempo van de ­grondigste kijker, alsof we op een begrafenisplechtigheid zijn en we de uitgegutste ­Japanse schoonheden een voor een persoonlijk condoleren.

De spanning van een museumbezoek, je herkent het, het is al meer dan twintig jaar zo, het plechtige gevoel waarmee je het gebouw ­binnenstapt, alsof je een ­serieuze taak aanvaardt, je wilt het goed doen, je wilt de expositie een dienst bewijzen, je wilt eruit halen wat erin zit en niets over het hoofd zien en het geheel memoriseren, je wilt in feite een waardige kijker zijn, begrijpen wat de kunstenaar of curator bedoeld heeft − alsof er aan het einde een multiplechoicetest zal worden afgenomen waarvoor je kunt falen, en dat je dan in het Museum Kunst en Geschiedenis in het Jubelpark vijf jaar lang niet meer welkom bent.

R. zoekt me op in de schuifelrij. Hij zou liever de mooie vrouwen overslaan, en doorlopen naar de landschappen. In deze eeuw zijn sowieso niet de mooiste houtsneden gemaakt. Hij wil, voor hij begint met kijken, vaststellen wat er allemaal te zien valt, om zijn aandacht met die kennis juist te verdelen.

We stoten door naar een zaaltje halverwege de expositie waar een video wordt afgespeeld waarin het secure ambacht van de houtsnede wordt geprezen. Vervolgens lopen we naar de bloemen en vogels en de landschappen na 1923. Vlak voor sluitingsuur keren we terug naar de mooie vrouwen, in een inmiddels lege zaal. De helft van de werken hebben we uiteindelijk overgeslagen.

Een museumbezoek verloopt altijd zo, eerst de vertwijfeling, de intimidatie van de witte ruimte met al dat stille kijken van anderen rondom je, je weet niet wat zij dan precies zien, het maakt onzeker, en pas gaandeweg, als je lang genoeg hebt gekeken naar het kijken van anderen − het koppel dat de blauwtint van die ene houtsnede ook prima in hun eetkamer ziet passen, de man die in een notitieblok grijze potloodschetsen staat te maken van de natuurprenten, de grootouder die het kleinkind inwijdt − volgt er de ontspanning, en midden in die ontspanning je eigen blik, het juiste paar ogen, dat in één natuurlandschap vol jagende sneeuw de moeite van het hele museumbezoek gerechtvaardigd ziet.