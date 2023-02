Quiche en de teloorgang van de Vlaamse rockscene

Frederik De Backer is columnist.

Quiche, de taart die liever gft-bak was geweest. Wie anders dan de Fransen, een volk dat met plezier de laatste restjes slak en kikker uit de krulsnor sabbelt, ziet in een braakemmer een kant-en-klare maaltijd? Quiche, paella met een muurtje errond.

En mocht het nu nog enkel Frans zijn, dan hield je het misschien nog binnen, maar de prak is afkomstig uit Lotharingen, door de eeuwen heen van Frankrijk naar Duitsland gegooid en terug. Het is eraan te zien. Nu nog een hand choucroute en een braadworst en de akerbodem is bereikt.

Vanwaar mijn tirade tegen deze gastronomische nageboorte? Waarom zoveel woede om een maal dat warm even wansmakelijk is als koud en dus een culinaire aberratie?

Om eens en voor altijd onze nationale rockscene wakker te schudden.

Dat zit zo: een jaar of tien geleden maakte ik deel uit van een door de wind toevallig bijeengeblazen stelletje deskundigen dat moest fungeren als jury van een lokale rockrally. De overwinning, dat stond al na één strofe in steen gegrift, zou naar Soldier Six gaan, een schitterend trio met de inmiddels veelgeprezen jazzgitarist Vitja Pauwels in de rangen. Om te bekomen van zoveel virtuositeit had de organisatie drank en eten voorzien. Pardon: drank en quiche.

Een puntje composthoop.

Dat het raamwerk dat de rock in dit land omrandt, de gewatteerde wanden waartussen de waanzin vrijelijk kan worden bedreven, inmiddels zo was verrot dat het zichzelf doorspekt en afgebakken aan ons aanbood, was me al een taartbodem aan inderhaast bijeengeworpen emoties. Maar dat één van mijn hoe langer hoe minder dierbare collega’s me tot de dag van vandaag bij ieder weerzien met zo’n overwoekerde schwarzwalderkirschtorte een foto van het ding stuurt, is maar één emotie waardig: afschuw.

Ik ken Vlaamse rockgoden, gerespecteerde, gelauwerde gitaarhelden, die me om de haverklap teisteren met de vraag om per telefoon tegen hen te scrabbelen. Die me naar het einde van een deugddoend restaurantbezoek toe vragen of ik geen crème brûléetje wil delen omdat een heel wat veel voor hen alleen is. Die met mij willen gaan schaatsen!

Wat is in hen gevaren? Wat is er van onze muziekwereld geworden? Als iemand me kennis moest laten maken met het concept boekweiteflens, liet het dan Marva zijn, of Miek en Roel, of Laïs, en niet de drummer van een band die half Europa heeft omvergeblazen met zijn geraas. Waar zijn de dronken wildemannen van weleer, de struikrovers, de booswichten, de anarchisten, wandelende strafbladen, gedrenkt in kots en andere vochten? Waar is de woede gebleven, tenzij in mij, telkens wanneer mijn vriend, ooit gesel van frets en meisjesharten, me vergast op een klomp quiche. Wat je grootmoeder je voorzet als ze je haat. Onze rockscene.