Queen Bey heeft Beyoncé Giselle Knowles finaal uit het nest laten verdrijven.

De laatste keer dat de straten van Madrid onder mijn voeten door gleden, was mijn hoofd van slechts één voornemen vervuld: een bezoek aan het Museo Reina Sofía. Zozeer hield het me bezig dat die voeten, dat hoofd en bij uitbreiding alles daartussenin op de Ronda de Atocha op hun beurt ei zo na onder een vrachtwagen door waren gegleden. Gelukkig greep een man me nog net op tijd bij de arm, anders had ik nooit Picasso’s Guernica gehoord.

Voor amper 12 euro kun je in het voormalige Hospital de San Carlos de mooiste Rothko’s, Dalí’s, Lichtensteins en Bacons beluisteren. Picasso’s meesterwerk wordt er geflankeerd door twee dames die de hele dag lang tot dertig tellen en je vervolgens de zaal uit jagen, maar die halve minuut volstaat ruimschoots om de trommelvliezen te laven aan ’s misogyns bekendste werk.

Diezelfde avond had ik gereserveerd in El Club Allard, een tweesterrenrestaurant aan de Calle de Ferraz, waar me de meest wonderlijke spijzen werden voorgezet. Bogavante, presa Ibérica, zamburiña: alle heb ik ze met veel smaak bekeken alvorens terug te gaan naar het hotel, waar ik nog achtennegentig minuten aan een dvd van Wong Kar-Wai’s In the Mood for Love heb geroken.

Kunst blijft kunst, op welke manier men die ook tot zich neemt.

Dat heeft alvast de firma Beyoncé begrepen. De zangeres, bekend van de talloze hits die voor haar zijn gecomponeerd, de emancipatorische teksten die voor haar zijn geschreven, de prachtige outfits die voor haar zijn gemaakt en de spectaculaire liveshows die voor haar zijn opgezet, blijft maar voor zich laten vernieuwen. Zo laat ze tickets voor haar Amerikaanse tournee aanbieden die de toeschouwer een unieke blik achter de schermen gunnen, in die zin dat die het concert kan volgen vanaf een zitje achter het podium, zonder zicht op de show.

Jazeker, voor de habbekrats die 143 euro plus btw is, zal de ware Queen Bey-adept zich eindelijk kunnen verplaatsen in de vader die op de parking op zijn dochter wacht. Eindelijk zullen jonge fans kunnen ervaren wat het is om een cd af te spelen in een donkere kamer, op een stereoketen waarvan de volumeknop is afgebroken op de hoogste stand.

Ik kan al niet meer wachten tot Beyoncé ons land nog eens aandoet en ik hemel en aarde mag bewegen om zo’n ‘listening only’-ticket te bemachtigen. Zoals iedereen die weleens een boek heeft gegeten immers weet, verliest de werkelijkheid het altijd van de wereld in je hoofd.

Dat is het mooie aan Beyoncé: hoe ver ze wil gaan voor haar fans, zijnde de hele wereldbevolking. In 2012 liet ze nog een volledige verdieping van het Lenox Hill Hospital in Manhattan afsluiten voor haar bevalling van dochter Blue Ivy, zodoende vaders urenlang de toegang tot hun partners en pasgeborenen ontzeggend. Baby girl made them lose their breaths. Alweer een unieke ervaring.

Queen Bey heeft Beyoncé Giselle Knowles finaal uit het nest laten verdrijven.