Qua wilde natuur zijn we voorlopig nog niet verder geraakt dan de kinderboerderij

Maud Vanhauwaert is columnist.

Mijn dochter leert de dierenwereld via boekjes kennen. Zij weet intussen de olifant, de giraf en zelfs de narwal en het jachtluipaard te benoemen, al zag ze die beesten nog nooit in het echt. Volgens mij beseft ze zelfs nog niet ten volle dat de olifant vele malen groter is dan een muis, want in haar prentenboek staan die even groot afgebeeld. Onlangs realiseerde ik me dat haar eerste associatie bij het woord ‘kikker’ de fluogroene kikkersnoepjes zijn uit het Kruidvat. Dat vond ik een heel droevige gedachte. Zo kon het niet langer. Manhaftig zei ik tegen mijn vriendin: “Ik vind dat we toch één keer per week de wilde natuur moeten intrekken.” Ik zag de Jane in mij al aan de lianen slingeren. Voorlopig zijn we nog niet verder geraakt dan de kinderboerderij. Nadat we alle kippen, cavia’s en konijnen waren gepasseerd vroeg ons dochtertje: “Maar waar is nu de olifant?”