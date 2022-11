Binnenkort start het WK voetbal in Qatar. Ik ben in vertwijfeling, grote vertwijfeling.

Enerzijds hoor ik Pieter Bossaert, de huidige CEO van de Belgische voetbalbond, verklaren dat ook hij zich vragen gesteld had over de deelname van onze Rode Duivels aan het WK en daartoe verschillende organisaties had geraadpleegd. Ze raadden hem blijkbaar allemaal aan om België toch te laten deelnemen omdat onze spelers niets anders dan een sportieve missie hadden.

Anderzijds had je ook Luc Cortebeek, voormalig voorzitter van het ACV die ter plekke in Qatar was geweest, persoonlijk de onmenselijke omstandigheden had kunnen vaststellen waarin de stadion- en hotelbouwers daar gehuisvest waren en in welke omstandigheden zij dienden te werken. Geknecht als moderne slaven wiens paspoort bij aankomst zelfs werd afgenomen.

Maar, is het in het verleden niet nog gebeurd dat men een groot sportief evenement om politieke redenen geboycot heeft? Zie de Olympische Spelen in Moskou. Volgens de heer Cortebeek heeft de druk op Qatar uiteindelijk tot een heel nieuwe sociale wetgeving geleid, maar, voegde hij eraan toe: de emir kan dit nog altijd terugdraaien. En enkele dagen na de uitzending werden duizenden arbeiders uit hun huisjes gezet voor andere plannen. Ze kregen amper twee uur de tijd om te verhuizen. Ook heerst er veel onduidelijkheid waarom en hoe de FIFA de organisatie aan Qatar heeft toevertrouwd.

Alhoewel ik zelf voetbalfan ben, zal ik naar geen enkele tv-uitzending kijken, uit stil protest. Qatar heeft gas, en de bobo’s van de FIFA zijn oppermachtig. Economische en geldbelangen hebben het weer eens gehaald van respect, moraal, ethiek en fundamentele mensenrechten.

Naar verluidt zouden onze koning en onze premier ter plaatse de Rode Duivels gaan ondersteunen. Moet dat echt?

Paul Hernalsteen