Pumping Porn, maar die term zoek je beter niet op

Mark Coenen is columnist.

“Bye bye monday blues!” is de tekst bij een filmpje dat mijn schoonzoon, vader van onze kleindochter, op een koude maandagochtend in de familiegroep zet. Leve de sociale media, toch zeker voor dit soort van oppeppers. Op het filmpje een lachende J., die verstoppertje speelt achter haar eigen muts en dat zelf geweldig grappig vindt, net zoals voornoemde vader, maar die vindt alles grappig en geweldig aan haar.

Dat vinden wij trouwens allemaal: zo’n kind is MDMA in pampers. Met de hoeveelheid serotonine die bij alle aanwezigen vrijkomt als zij op de arm van haar moeder na een dutje de woonkamer binnenstapt kan men zonder enige twijfel het conflict tussen Rusland en Oekraïne op vreedzame wijze beëindigen.

Zelfs stoere pubers waarvan contractueel verwacht wordt dat zij kleine kinderen irritant en lawaaierig vinden smelten bij zoveel onschuldige charme.

Het wurm zelf vindt alles meer dan oké: zoveel aandacht en liefde en knuffels en zoenen en bij het minste licht misnoegde geluid een keur aan mensen en armen om op rondgedragen te worden.

Wij zijn net terug van een familieweekend in subtropisch Wallonië: op de middag laaide de zon harder dan ooit op een zondag in november. Nazomerse Italiaanse warmte op goed twee uur rijden van thuis: je hebt de onweerstaanbare neiging om dat geweldig leuk te vinden, al voel je aan alles dat zoiets toch niet normaal is.

De zon zet de natuur en de bomen, die gelukkig nog wel ongeveer op het afgesproken tijdstip van kleur verschieten, in een feestelijk lichterlaaie. We wandelen in roestige bossen met gebladerte in vijftig tinten bruin en geel en oranje, met daartussen een moedige eenzame eik die groen probeert te blijven: tegen beter weten in.

De boswegels zijn droog en goed begaanbaar: anders dan vorige jaren, wat toen zakte je tot je enkels in de modder en de rottende bladeren. Ook hier heeft het het hele jaar veel te weinig geregend: het waterpeil van het stuwmeer dat in tijden van droogte de streek van drinkwater moet voorzien staat vijf meter te laag.

Als J. onderweg honger krijgt, zet mijn dochter zich gezellig met haar achter een boom: jonge moeders zijn tijdelijk eten en drinken tegelijk. Al gaat dat niet altijd vanzelf, zo leer ik. Soms moet het bekijken van filmpjes van drinkende baby’s op het internet de melkproductie op gang helpen. Pumping porn, heet dat, zegt mijn dochter, maar zoek die term niet op, waarschuwt ze bezorgd, je krijgt hele rare filmpjes als je dat invoert.

Dat blijkt achteraf helemaal waar te zijn.