Psychologen en psychiaters, kom eens assertief uit de kast met een statement over het vermeende defect van homoseksualiteit

Kort voor het wereldkampioenschap voetbal liet Khalid Salman, oud-international van Qatar en WK-ambassadeur, in een Duitse ZDF-documentaire optekenen dat homoseksualiteit ‘haram’ is en een ‘mentaal defect’. Verrassend? Nee, zo denken velen over homoseksualiteit – niet alleen in islamitische landen trouwens. Veel verrassender is dat beroepsverenigingen en federaties van psychologen en psychiaters zich niet veel luider (en eerder) uitten dat homoseksualiteit volgens de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) al een halve eeuw geen mentaal defect meer is.

De DSM, waarvan in 2013 de vijfde editie verscheen, geldt internationaal als dé psychopathologiebijbel die definieert wie geestelijk gezond is en wie niet. Dat handboek verschijnt onder auspiciën van de American Psychiatric Assocation (APA), de meest invloedrijke beroepsvereniging van psychiaters ter wereld. Die beroepsvereniging sponsorde de in 2020 uitgebrachte documentaire Cured. Die sponsoring is extra opmerkelijk omdat de documentaire over een donkere periode van de APA vertelt. Cured gaat over de campagne die in 1973 leidde tot het schrappen van homoseksualiteit als geestesziekte uit de DSM.

In de eerste editie van de DSM, uit 1952, voerde homoseksualiteit de lijst van seksuele perversies aan. Homo’s en lesbiennes mochten destijds worden gestraft voor hun geaardheid en gedwongen tot ‘genezing’ met onder meer castratie, lobotomie en elektroshocktherapie. Dat zou niet alleen goed zijn voor homo’s, maar juist ook voor de maatschappij. Veel Amerikanen vreesden homoseksuelen en achtten hen tweederangsburgers die het best opgesloten konden worden.

Schokken

Homoseksualiteit was destijds volgens de meeste psychiaters aangeleerd gedrag. Gedrag dat ook weer afgeleerd kon worden, bijvoorbeeld met conversietherapie waarin homoseksuelen en lesbiennes schokken kregen bij het zien van erotische foto’s van mensen van hetzelfde geslacht. Onder meer tegen die therapie trokken enkele jonge activistische psychologen en psychiaters in mei 1970 ten strijde op de jaarlijkse APA-conventie.

Het bleek de opmaat voor meer dialoog en groeiende twijfel of homoseksualiteit een ziekte was. Twee jaar later kwam op de APA-conventie voor het eerst een psychiater uit voor zijn geaardheid, weliswaar pratend via stemvervormer en vermomd met pruik en masker. En hoewel sommige activisten vonden dat deze anonieme bekentenis hun onderdrukking juist symboliseerde, bleek dit optreden wel de gamechanger. Een jaar later op de APA-conventie in Honolulu werd besloten homoseksualiteit niet langer meer als ziekte te zien, wat de APA op 15 december 1973 bekrachtigde. Miljoenen mensen waren in één keer mentaal weer gezond.

Die emancipatoire stap zou deel moeten uitmaken van het collectieve geheugen van psychologen en psychiaters. Hun internationale beroepsverenigingen en federaties hebben de morele plicht telkens als homofobie de kop opsteekt expliciet op die stap voorwaarts in de beschaving te wijzen. Ze zouden ook, nu de poulefase in Qatar bijna voorbij is, eens assertief uit de kast kunnen komen met een statement over het vermeende defect van homoseksualiteit. Mentaal effect verzekerd.