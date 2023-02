‘Promoot de ‘dutch reach’: met de rechterhand je portier openen en in de achteruitkijkspiegel kijken’

Dutch reach

Natuurlijk moet heel wat fietsinfrastructuur beter in Vlaanderen. Maar in afwachting daarvan moet er mijns inziens veel sterker ingezet worden op sensibilisering. Zorg dat de pakkans voor gsm-gebruik achter het stuur aanzienlijk groter wordt en doe een promotiecampagne voor de ‘dutch reach’ waarbij bestuurders met de rechterhand hun portier moeten openen en tegelijkertijd in de achteruitkijkspiegel kijken. Als ook de rijscholen mee doen zou het zomaar kunnen dat we een grote stap vooruit zetten in het vermijden van ongevallen met fietsers.

Francis Wildemeersch, Gent

Mijnheer Heimans

Henri Heimans stelde zich burgerlijke partij in zaak rond Dries Van Langenhove en de beschuldiging van negationisme. Het is nu vijf jaar na de Pano-reportage, mijnheer Heimans heeft veel geduld. Zijn getuigenis in de reeks Kinderen van het verzet zal me bijblijven. Zijn ouders gingen een leven lang gebukt onder hun ervaringen in de kampen. Henri Heimans zag het onuitgesproken verdriet. Dat dan een jonge snaak uit een Brabants gat de baas is van een clubje dat spot met het leed van de Joden, je zou al voor minder een proces aanspannen. Verontwaardiging was er in brede kringen, maar mijnheer Heimans werd persoonlijk geraakt. Ik had de leeftijd van Van Langenhove toen ik de eerste beelden van het bevrijde Auschwitch zag. Ik zou ze nooit vergeten. Als je dan ouders hebt die de gruwel ondergingen stel je je burgerlijke partij, een onweerstaanbare drang.

Lucienne Colpaert, Dendermonde