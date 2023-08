Mark Elchardus stelt vast dat er een beperking van de academische vrijheid is ten gevolge van een numerieke dominantie van progressieve wetenschappers.

Wetenschap en maatschappelijke zelfkennis door wetenschap spelen een steeds belangrijker rol. Denk aan de invloed van klimaatwetenschappers of aan de mate waarin tijdens de covidpandemie een beroep werd gedaan op wetenschappelijk onderbouwde expertise voor het bepalen van het beleid.

Mark Elchardus is emeritus professor sociologie aan de Vrije Universiteit Brussel en de auteur van Reset en Vrijheid/veiligheid. Zijn bijdrage verschijnt tweewekelijks.

Dat is een overwegend gunstige ontwikkeling, maar met een schaduwkant. Alles wat voor wetenschap kan doorgaan en aan onze universiteiten gebeurt, wordt nu heel belangrijk voor commerciële, politieke en ideologische belangen. Vandaar een toename van commerciële en politieke druk en van activisme in de aula’s en de werkkamers. Dat bedreigt de academische vrijheid.

In de meeste westerse landen zijn overheid en wetgeving die vrijheid goed gezind. In de Academische vrijheidsindex 2023, die dat nagaat, staan acht landen van de EU in de top 10, België op een fraaie derde plaats. Wat academische vrijheid betreft leven we geenszins in Noord-Korea, Myanmar, Eritrea of Wit-Rusland. Toch zien velen ook hier donkere wolken, niet enkel vanwege opdringerige overheden en commerciële belangen, maar ook door cancelcultuur.

Talrijk zijn inmiddels de publicaties waarin wordt gewaarschuwd dat de mensen die aan de universiteit werken tot zelfcensuur worden gedreven. Zij vrezen sociale isolatie, stigmatisering, valselijk negatieve beoordelingen van hun werk, het derven van financiële onderzoeksmiddelen; zij vrezen voor hun promotiekansen en zelfs voor hun baan. Dat brengt een aantal van hen ertoe in het gareel te lopen, onderwijs, onderzoek, publicaties en publiek optreden te onderwerpen aan de wensen van ngo’s, drukkingsgroepen, buitenlandse mogendheden, lobbyisten en activistische collega’s en studenten.

Als dat waar is, hebben we inderdaad te maken met een ontwikkeling die de wetenschapsbeoefening en het wetenschappelijk onderwijs bedreigt.

Eén specifieke vorm van bedreiging wordt als volgt gediagnosticeerd: aan onze universiteiten is er een absolute numerieke dominantie van progressief en links personeel, bovenal in de sociale wetenschappen, en dat uit zich steeds meer in een cancelcultuur die conservatieve en rechtse onderzoekers en professoren tot zelfcensuur dwingt. ‘Diversiteit’ betekent dan conformiteit en ‘inclusie’ kondigt uitsluiting aan.

Sinds nu al haast zeventig jaar zijn in verschillende westerse landen betrouwbare onderzoeksbevindingen beschikbaar die de numerieke dominantie van progressieven en linksen aan de universiteit bevestigen. Onderzoek waarin het bestaan van een cancelcultuur wordt onderzocht, was er tot voor kort in onvoldoende mate om met veel zekerheid te kunnen oordelen. Inmiddels werd een wereldwijd onderzoek uitgevoerd in 103 landen bij 1.989 politieke wetenschappers (onder wie 56 Belgen). Het stond onder leiding van Pippa Norris van de Harvard Kennedy School (zie Faculty Research Working Paper 23-020).

Het bevestigt dat de ruime meerderheid van de politieke wetenschappers progressief is; conservatieve politicologen zijn schaars. Er is ook een overwicht van sociaaleconomisch linkse wetenschappers, maar die verdeling is minder scheef. Behoorlijk wat politicologen bekennen dat zij aan zelfcensuur doen.

Bekijken we enkel de resultaten voor het Westen (Noord-Amerika, Europa, Australië), dan blijkt dat zelfcensuur minder voorkomt bij mannen en oudere personen, bij mensen die veel belang hechten aan de vrijheid van meningsuiting en in landen waar de academische vrijheid juridisch goed beschermd is. De mate waarin men aan zelfcensuur doet, wordt echter vooral bepaald door het conservatief zijn, het er zich van bewust zijn dat men andere opvattingen heeft dan de meerderheid van de collega’s, en bovenal door het gevoel dat er inderdaad een cancelcultuur heerst, gericht op het stigmatiseren en uitsluiten van personen met andere opvattingen.

Er is dus wel degelijk een beperking van de academische vrijheid ten gevolge van een numerieke dominantie van progressieve wetenschappers die zich activistisch opstellen en hun conservatieve collega’s tot zelfcensuur bewegen. Niet-wetenschappelijke criteria oefenen een onterechte invloed uit op wat wordt onderzocht, onderwezen en gepubliceerd.

Wat kan daaraan worden gedaan? Volgens de woke-benadering van gelijkheid kunnen we deze wetenschap-bedreigende onrechtvaardigheid snel rechtzetten door conservatieve denkers voorrang te geven bij benoeming, bevordering, toewijzing van onderzoeksmiddelen, toegang tot media, aanwezigheid in praatprogramma’s, jury’s, enzovoort. Dat ligt echter moeilijk omdat voor conservatieve denkers discriminatie discriminatie blijft, ook al omschrijven progressieven ze als positief. Zij menen dat men mensen kansen moet geven, maar dat uiteindelijk iedereen moet voldoen aan dezelfde voorwaarden voor benoeming, bevordering, kortom voor toegang tot schaarse en begeerde goederen.

De conservatieve wetenschapper rest dus enkel moed en deontologie. Het wetenschappelijk werk uitstekend doen – minder conceptueel gezwam, meer waarneming - en het voorbeeld volgen van de collega’s die de cancelcultuur, de bagger, de vileine valsheid, het impotente verwijt van fascisme trotseren. Laten we vooral meer onderzoek doen naar alle vormen van druk die tot zelfcensuur, tot verarming van de wetenschap en uiteindelijk tot de trivialisering van de universiteiten leiden. Tot de mensen hun geloof in de wetenschap verliezen, blijft goede wetenschap het beste antwoord op wat de wetenschap bedreigt.