‘Probeer van mij geen klimaatnegationist te maken, hè’, zei hij kwaad – een slechte verliezer

Valerie Trouet is klimaatwetenschapper aan de Universiteit van Arizona (VS) en auteur van Wat bomen ons vertellen. Haar column verschijnt maandelijks.

We liepen samen op het strand. Het was warm, de zon scheen, en iedereen rondom ons zag er gelukkig uit. “Dit is de mooiste zomer van mijn leven”, zei hij en ik dacht: dit kan iets worden.

Er was natuurlijk het leeftijdsverschil – hij was 70 en ik had net mijn 48ste verjaardag gevierd – maar wie kijkt daar nog van op. Bovendien straalde hij zo’n jeugdig optimisme uit, dat het moeilijk was om niet mee te gaan in zijn enthousiasme.

“De zeespiegel stijgt, het weer wordt extremer, maar de mens is vernuftig genoeg om zich daartegen te wapenen. We hebben laarzen en regenjassen. We kunnen dijken bouwen en muren verhogen.”

Yes, dacht ik, terwijl we verder wandelden, vernuft! Kom maar op, smeltende gletsjers in Groenland, wij hebben laarzen en regenjassen!

“Zelf heb ik een regenwaterput,” ging hij verder, “mijn hortensia’s lachen mij iedere avond toe.” En hoewel ik hortensia’s eerder oubollig vond, sprak de idee van een regenwaterput me wel aan. Zo nostalgisch en romantisch.

Maar net toen ik mijn hand voorzichtig uitstak om de zijne te nemen, liep het mis.

“De klimaatverandering is een uitdaging, maar ze is van alle tijden”, zei hij en dat was voldoende om me prompt te doen stilstaan.

“Excuseer?”, vroeg ik, want ik vond het moeilijk te geloven dat een man met zoveel charisma en ideeën plots met zo’n cliché kwam aandraven. Dat ik zelfs hier, tijdens deze romantische strandwandeling, geconfronteerd werd met het favoriete argument van elke klimaatontkenner.

Hij had blijkbaar niet door dat hij iets verkeerd had gezegd, want hij ging rustig verder met zijn relaas: “Er zijn in de geschiedenis nog droge, hete periodes geweest.”

Ik probeerde mezelf te beheersen. Ik was toch echt te oud geworden en van te ver gekomen om me hierdoor op mijn paard te laten jagen.

“En hoe weet je dat?’, vroeg ik. Maar ik had kunnen weten dat een alfaman als hij geen enkele interesse had om op mijn vraag te antwoorden, laat staan om de dreigende ondertoon ervan te horen.

In de plaats daarvan mansplainde hij “de zeespiegel stijgt al 12.000 jaar”.

“En hoe weet je dat?”, vroeg ik nogmaals, luider. Maar deze keer wachtte ik het antwoord niet af. “Je weet dat door wetenschappers zoals ik. Paleoklimatologen die jaarringen in bomen kunnen lezen, of de lagen in gletsjerijs en zo het klimaat van het verleden bestuderen. Zó weet je dat. En je gelooft ons dus wel als we het hebben over het verleden, maar niet als we het hebben over het nu?”

Mijn hevige toon deed hem voor het eerst opkijken, een beetje verschrikt, alsof hij nu pas besefte met wie hij eigenlijk aan het wandelen was.

“In de tijd van de Romeinen was het zo warm als nu”, probeerde hij nog, maar dat was olie op het vuur.

“Verkeerde zet,” antwoordde ik, plots kalm, “want toevallig is dat nu net één van de onderwerpen die ik bestudeer. En het was toen helemaal niet zo warm als nu. Dat is een fabel. Fake news.”

“Probeer van mij geen klimaatnegationist te maken, hé”, zei hij kwaad, een slechte verliezer.

Maar het was te laat, ik zat al op mijn paard en galoppeerde zo snel ik kon weg over het strand.