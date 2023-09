Probeer dat verbod op wildplassen maar eens uit te leggen aan buitenlandse toeristen die net in Brussel onze pissende trots bezochten

Marc Van Ranst is viroloog aan de KU Leuven. Zijn column verschijnt tweewekelijks, afwisselend met die van Els van Doesburg.

Woensdagavond stond de hoofdredacteur mij om 16.15 uur op te wachten bij de fietsenstalling van De Morgen. “Waarover zal jouw column deze week gaan, Van Ranst? Heb je al een onderwerp?” Aan zijn prominente halsader kon ik zien dat dit geen babbel over koetjes en kalfjes ging worden.

“Ja, meneer de hoofdredacteur, ik ben hard aan het werk aan een column over de baanbrekende ontdekking door het Indiase maanwagentje van de Chandrayaan-3-missie van zwavel en mogelijk ook waterijsjes op de zuidpool van de maan.”

“Van Ranst, vergeet het! Iedereen op de redactie zit vandaag artikels te schrijven over zwavel en waterijs op de maan. Wat ik nu hard nodig heb is een artikel over wildplassen, want dit fenomeen is momenteel totaal onderbelicht in onze Belgische pers. Schrijf daar maar een column over!” Aangezien ik het mij financieel niet kan permitteren om goede raad van de hoofdredacteur in de wind te slaan, ben ik mij onmiddellijk gaan inlezen in de wildplasserij.

Het onderwerp is mij ook niet totaal vreemd, want we zitten met een wildplasser in onze familie. Vorig weekeinde nog deed hij het ongegeneerd op de Zeedijk in Knokke. Op klaarlichte dag, in het volle zicht van honderden frigobox- en andere toeristen. Gelukkig werd het geen voorpaginanieuws. We gaven Polar een snoepje en aaiden hem even over zijn snuit.

In België is het eigenlijk simpel: wildplassen is verboden op het hele Belgische grondgebied. Dus je mag in principe het veulen niet laten draven in het struikgewas, je mag de grote jan niet uithangen waar het gras twee kontjes hoog is, en je mag je salade ook niet gaan schudden langs een afgelegen pad buiten de bebouwde kom. In de praktijk loop je weinig risico wanneer je de geiten gaat verzetten op plaatsen waar niemand daar hinder van ondervindt. Maar eigenlijk mag het nergens, en je kan een boete krijgen van 50 euro in Blaas(!)veld tot 350 euro (in Knokke). Probeer dat verbod op wildplassen maar eens uit te leggen aan buitenlandse toeristen die net in Brussel op de hoek van de Stoofstraat en de Eikstraat onze pissende trots zijn gaan bezoeken. Wellicht zijn we het enige land ter wereld met een standbeeld voor hun nationale wildplasser.

In Nederland is er geen wettelijk verbod op wildplassen. De meeste gemeenten hebben zelf via een algemene plaatselijke verordening afgekondigd dat je binnen de bebouwde kom niet mag wildplassen, en als je betrapt wordt, kost je plasje overal dezelfde 140 euro. In bossen of natuurgebieden is er, met weinig uitzonderingen, geen verbod op wildplassen. Als je daar wil plassen, gaat niemand erover zeiken.

In België is het al een paar weken hommeles over politici of kameraden van politici die hun patatjes zijn gaan afgieten op plaatsen waar dat niet mag. En dus mag Vincent Van Quickenborne, de minister van Justitie, op tv de beveiligingscamerabeelden komen bespreken waarop volgens de politievakbonden te zien is dat hij “achteroverleunde en een plasbeweging maakte”. En neen, het was absoluut niet netjes van zijn foute vrienden om tegen een lege politiecombi te plassen. En burgemeester en parlementslid Theo Francken die in Brussel in een plantenbak urineert was ook geen fraai en educatief zicht. Ook hij moest door het stof.

Zij dronken een glas, zij pisten een plas en niets bleef zoals het was. Al een hele week staan de kranten vol met artikels en beschouwingen over ‘pipigate’. Alsof dit het grootste probleem is waar ons land mee te kampen heeft. Het probleem is dat er momenteel geen ‘faits divers’ meer zijn. Alles wordt direct een halszaak, met liveverslaggeving, expertopinies en editorialen. En een column, ook al had die beter over zwavel en waterijs op de zuidpool van de maan kunnen gaan.

Ich bin ein Wildplasser. Op momenten dat het water heel hoog stond, heb ik mij ooit wel eens bezondigd aan wildplassen in de bosjes. Meer nog: ieder van ons heeft op een of ander hoogdringend moment wel eens in de natuur gehoor gegeven aan de roep van de natuur. Er zijn nu eenmaal plaatsen waar je niet snel een plons in het porselein kan maken.

Vooraleer je de waterkraan opendraait, kijk gewoon eerst even rond. Als je geen mensen, geen eigendommen van mensen, geen gebouw of monument, geen broedplaats van zeldzame vogeltjes en geen politiecombi ziet, is de kans groot dat je verschrikkelijke wangedrag zonder gevolgen zal blijven. En uit goede bron weet ik dat Bart De Wever Theo Francken met de volgende wijze woorden heeft gewaarschuwd voor tegenwind en bewakingscamera’s: “Homo sapiens non urinat in ventum, nec ubi custodiae camerae sunt”.