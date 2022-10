Politieke partijen blijven tegelijk stroper en boswachter

Wouter Wolfs is onderzoeker bij het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen, en Docent Vergelijkende en Europese politiek aan de KU Leuven, gespecialiseerd in politieke financiering en transparantie.

De partijfinanciering is een van de symbolen geworden van het tanende vertrouwen in de politiek. De Morgen-columnist Alain Gerlache categoriseerde het als een veel groter probleem dan de ministerlonen en noemde het een uiting van “cynisme in de Wetstraat”. N-VA lanceerde afgelopen weekend ook een uitgebreid besparingsvoorstel over de werking van de politiek, waarbij de partij pleitte voor een indexeringsstop van de dotaties en zelfs de afschaffing van de provinciale partijsubsidies. Volgens hoofdcommentator van De Morgen Bart Eeckhout verdient dat voorstel meer aandacht, zeker omdat de huidige genereuze financiering de politieke hygiëne schaadt.

Dinsdag kwam de federale regering overeen om de partijdotaties te bevriezen, maar voor de meeste oppositiepartijen ging dat voorstel niet ver genoeg. De kritiek op de buitensporige partijfinanciering is meer dan terecht, maar het systeem in België rammelt op nog vele andere vlakken.

Zo is de controle op de boekhoudingen van de partijen een van de zwakste in Europa. Ze is in handen van een speciale Controlecommissie in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Die Commissie mist evenwel de nodige ondersteuning om systematisch door alle partijfinanciën te gaan, en reageert voornamelijk op klachten over de besteding van campagnemiddelen.

De boekhoudingen worden wel nagekeken door een bedrijfsrevisor en door het Rekenhof, maar in realiteit blijft dat beperkt tot een formalistische toets van de technische aspecten van de rekeningen. Van een substantieel onderzoek is geen sprake. Daarnaast zijn er weinig garanties om te verzekeren dat de bedrijfsrevisoren helemaal onafhankelijk zijn van de partijen. En de finale verantwoordelijkheid berust bij de Controlecommissie. De politieke partijen controleren met andere woorden zichzelf.

Schoorvoetend

Het hoeft geen betoog dat een dergelijke regeling onmogelijk tot een waterdichte controle kan leiden. Deze praktijk werd dan ook al veelvuldig bekritiseerd door de Group of States against Corruption (GRECO), een orgaan van de Raad van Europa dat zich richt op politieke transparantie en de strijd tegen corruptie. De gebrekkige onafhankelijkheid van het toezicht op de financiën van de politieke partijen werd door de organisatie meermaals op de korrel genomen.

Slechts schoorvoetend werd aan de kritiek gehoor gegeven. Zo werden aan de Controlecommissie vier externe experten toegevoegd. Die experten leveren goed werk, maar vallen in het niets bij de zeventien parlementsleden die in de Commissie zetelen, en zijn voor hun benoeming afhankelijk van de partijen zelf. Verdere stappen om de controle onafhankelijker te maken werden niet gezet. De politieke partijen blijven dus tegelijk stroper en boswachter.

Nochtans tonen voorbeelden uit het buitenland hoe het beter kan. In verschillende Europese landen is een specifiek orgaan opgericht dat toezicht houdt op de boekhoudingen van de partijen en het (financieel) eerlijke verloop van de verkiezingscampagnes. Tsjechië kreeg bijvoorbeeld eveneens een kritisch rapport van GRECO, maar ging er wel mee aan de slag. Het Bureau voor het Toezicht op de Financiering van Politieke Partijen werd opgericht, en geniet verregaande autonomie.

Letland geldt als het schoolvoorbeeld: met stringente controles en doeltreffende sancties is het Anti-Corruptie Bureau erin geslaagd om meer transparantie en behoorlijk financieel beheer af te dwingen bij de Letse partijen. Ons land is een van de weinige landen – samen met Duitsland en Italië – waar de controle hoofdzakelijk in de schoot van het parlement plaatsvindt.

Goed bestuur

Zelfs op het niveau van de Europese Unie – vaak (onterecht) bekritiseerd voor overdreven spilzucht – bestaat een autonome Autoriteit voor Europese Politieke Partijen, mét de nodige capaciteit om de partijfinanciën grondig te onderzoeken en indien nodig sancties op te leggen. Bij verregaande overtredingen van de regels kan de Autoriteit een Europese partij zelfs helemaal uitsluiten van overheidsfinanciering. De neutraliteit wordt verzekerd doordat de leiding van de Autoriteit gezamenlijk wordt benoemd door verschillende EU-instellingen en geen politiek mandaathouder of (voormalig) werknemer van een Europese partij mag zijn. Die voorbeelden tonen aan dat België dus niet alleen het land is met de gulste overheidssteun, maar ook met het mildste toezicht.

Toch is zo’n grondige en onafhankelijke controle geen overbodige luxe. Partijfinanciering is meer dan louter een symbooldossier. Voorbeelden uit het verleden tonen aan dat ook ons land allerminst immuun is voor politieke corruptie en fraude. De discussie over de partijdotaties mag dus niet louter beperkt blijven tot het volume van de overheidssteun. Uiteraard moet het met minder kunnen. Maar goed bestuur vereist ook een degelijke supervisie op de besteding van overheidsmiddelen, en daarin schiet ons land schromelijk tekort. Hoog tijd dus voor de oprichting van een onafhankelijke Belgische Autoriteit voor Toezicht op de Partijfinanciering. Durven de politici dat aan?