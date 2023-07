Politiek Nederland spelt andere Europeanen graag de les, maar maatschappelijk Nederland heeft een groot probleem

Bart Eeckhout is hoofdcommentator van De Morgen.

Het aangekondigde politieke pensioen van ontslagnemend minister-president Mark Rutte in Nederland draait stilaan uit op het einde van een politieke generatie. Na Rutte zelf hebben intussen ook zijn coalitiepartners Wopke Hoekstra (CDA) en Sigrid Kaag (D66) aangegeven dat ze ermee ophouden.

Waarbij meteen opvalt: de politieke generatie die hier wegvalt is, naar klassieke politieke maatstaf, nog vrij jong. Het zegt iets over de razende snelheid waarmee het politieke systeem vandaag volksvertegenwoordigers opbrandt als blokken hout in een kachel, die immer opgestookt moet worden door ophef, incidenten en conflict. Dat fenomeen kennen we hier ook, van de lokale lijsten die moeten schrapen naar kandidaten tot ervaren mandatarissen van links en rechts die de politiek vaarwel zeggen. “Quand tous les dégoûtés seront partis, il ne restera plus que les dégoûtants”, zei Paul Vanden Boeynants decennia geleden al. De toehoorder mocht zelf de conclusie trekken uit het feit dat hijzelf zo lang mogelijk bleef zitten.

De braindrain van redelijk jonge, geëngageerde politici is een ernstig probleem voor onze democratische gezondheid. Toch zou het onjuist zijn om al die exits op dezelfde, grote hoop van politieke wanhoop te gooien. Het ene afscheid is het andere niet. Neem Nederland. Rutte lijkt te vertrekken omdat hij een sta-in-de-weg werd voor zijn eigen partij, ook CDA-leider Hoekstra laat een partij achter die met hem ongekende dieptes bereikte. Bij Kaag is het anders. Zij vertrekt omdat ze voor haar gezin en zichzelf de druk van verregaande bedreiging en intimidatie niet meer aan kan.

België en Vlaanderen zijn niet immuun voor zo’n verbale en zelfs fysieke agressie in de politiek, maar Nederlandse ‘toestanden’ maken we gelukkig nog niet mee. In Nederland zijn, vrij recent, politici vermoord: Pim Fortuyn en Els Borst, partijgenote van Kaag. Ook de moord op Theo van Gogh kan je ‘politiek’ noemen. De radicaal-rechtse politicus Geert Wilders wordt al een groot deel van zijn politieke leven bedreigd. Hij blijft doorgaan, onder strenge bewaking. De links-liberale Kaag besliste dat het dat allemaal niet waard is. Beide standpunten verdienen respect.

Politiek Nederland spelt andere Europeanen graag de les, maar maatschappelijk Nederland heeft een groot probleem. De buitenparlementaire oppositie is er behoorlijk agressief en radicaal, met omgekeerde vlaggen als symbool van revolte. Politiek geweld is er vrij normaal. Dreigementen tegen politici zijn er niet noodzakelijk woorden in de wind. Er hebben demonstranten met brandende fakkels bij minister Kaag op de stoep gestaan.

Nederland betaalt hier de prijs voor de openheid waarmee het opruiende, gevaarlijke standpunten uit de marge naar het hart van het publieke debat transporteert. België is verre van perfect, u leest het hier elke dag. Maar in dit land lijken de sluizen die complotgekte uit het redelijke debat weghouden nog wel te functioneren.

Het is intussen ook al een gecontesteerd standpunt, maar ik denk dat dat een goede zaak is.