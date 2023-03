Politiek is strijd, meningsverschillen vormen de basis ervan

Els van Doesburg is schepen in Antwerpen namens N-VA. Haar column verschijnt tweewekelijks, afwisselend met Marc Van Ranst.

Vorige week huppelde ik op een ochtend, zo vrolijk, fris en fruitig als een misantroopje maar zijn kan, mijn bureau binnen. “Hier is ze, onze nazifilosoof!” begroette mijn woordvoerder me lachend. Zelfs voor ons, staatsgevaarlijke griezels waar je je kinderen voor dient te waarschuwen, is dat geen gebruikelijke ochtendgroet. Ik probeerde me voor de geest te halen wat ik nu weer gezegd had waarop het woord ‘nazi’ van toepassing zou kunnen zijn. Had ik recentelijk gepleit voor concentratiekampen? Euh, nee. Een raszuiver Vlaanderen? Zoiets zou ik me toch herinneren. Meer Lebensraum voor Antwerpen? Hmm, toch eens kijken wat er allemaal in m’n proteïnepuddinkjes zit.

Niets van dat alles dus. De avond voordien, op de voorstelling van het nieuwe boek van professor Mark Elchardus, zei ik tijdens het panelgesprek simpelweg dat politiek… strijd is. Dat het politieke bedrijf geen teambuilding is en we niet met z’n allen rond een kampvuur ‘Kumbaya’ zingen. Kortom, dat meningsverschillen de basis van politiek vormen. Dat bleek voldoende om via Twitter, niet toevallig ’s werelds grootste open riool, beschuldigd te worden van een “eng en agressief wereldbeeld”, lichtjes hysterische nazireferenties inbegrepen. Duidelijk allemaal pleitbezorgers van “verbinding” en “bruggen bouwen” dus. Geen zorgen, ik lees nooit reacties op Twitter want hecht belang aan m’n mentale gezondheid maar ik krijg wel eens een ‘best of the worst’ te horen.

Soit, politiek is dus strijd en dat is geen probleem maar juist heel gezond en fundamenteel democratisch. Politici hebben een visie (hoop ik toch) over wat zij het beste achten voor het algemeen belang. En daarvoor, u raadt het, hoor je als politicus te strijden. Want je wil het beleid zo veel mogelijk laten lijken op wat jouw voorkeur wegdraagt. Maar dat botst met de voorkeur van collega’s van andere partijen. En dus volgt er een strijd. Er bestaat een alternatief: eenpartijenregimes noemen we dat. Nazi’s, that’s your cue.

Politici strijden in een arena, bijvoorbeeld op die rare plaats waar u ooit op schooluitstap bent geweest, ik denk dat het een parlement heet. Daar wil ik mijn volksvertegenwoordigers echt helemaal los zien gaan. Daar moet het conflict beleefd worden. Een politicus die de strijd niet aangaat, laat zijn kiezers in de steek. Waarom denkt u dat mensen bijvoorbeeld zo weinig vertrouwen hebben in de EU? Omdat een obscuur, donker hol waar je helemaal niks of niemand kan zien strijden, wantrouwen opwekt. Dan krijgt de kiezer de indruk dat het allemaal één pot nat is. Wie vertolkt dan nog hun stem? Wat is een stem nog waard?

Het is een rare illusie dat politiek synoniem zou moeten staan met het delen van lieve meningen en samen hand in hand problemen managen. Dat klinkt schattig, maar leidt juist naar intolerantie. Want wie het niet helemaal eens is met wat de consensus zou moeten vormen, wordt vijand en slechte mens. Zo werkt democratie natuurlijk nooit. Na de strijd zullen er wel winnaars zijn en verliezers. Dat is niets wat vermeden moet worden. Dat de winnaars van vandaag morgen kunnen verliezen en omgekeerd, daar gaat het over. De strijd wordt nooit definitief beslecht.

De mond vol hebben over bruggen bouwen, voor mij allemaal prima. Maar daarvoor heb je wel twee verschillende oevers nodig.