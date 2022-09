Politiek correcte termen worden als wachtwoorden om tot de geprefereerde sociale groep te behoren steeds moeilijker

Stijn Bruers is moraalfilosoof.

Woke is een antiracismebeweging die de nadruk legt op politieke correctheid en censuur van racistisch geïnterpreteerde woorden en gebruiken. Ze is al jaren bron van discussie. Zo ook vorige week in de talkshow De tafel van vier, waar het n-woord meermaals werd gebruikt. Woke-activisten (wokers) wijzen er terecht op dat we best dergelijke politiek incorrecte racistische scheldwoorden vermijden. De vraag – die ook gesteld wordt door progressieve antiracisten zoals Joël De Ceulaer in zijn essay in De Morgen – is of woke politieke correctheid soms toch haar doel niet mist. Neem als voorbeeld de term ‘wit’ in plaats van ‘blank’.

Blank is volgens woke politiek incorrect omwille van racistische associaties en kolonialistische connotaties. Maar wit doet denken aan zuiverheid, onschuld, helderheid (licht), superioriteit (white supremacy), kracht (spierwit) en maximale inclusie (alle kleuren van de regenboog). Associatie tussen wit en superioriteit is dan moeilijk te vermijden. Wat als historici ontdekken dat enkele kolonisten zichzelf als wit aanduidden? Is wit dan plots politiek incorrect? Verwarrend is ook dat ‘mens van kleur’ een woke-alternatief is voor ‘zwarte’. Alsof wit geen kleur is.

Bij politieke correctheid zie je een wedloop van nieuwe, vaak moeilijkere en langere termen. Van ‘vreemdeling’ naar ‘allochtoon’ naar ‘persoon met een migratieachtergrond’. Dat is een aanwijzing van de social signaling-hypothese: mensen willen aan andere leden van hun groep tonen dat ze tot de groep behoren, dat ze mee zijn. Politieke correctheid heeft net als modetrends een signaalfunctie. Zeg je nog ‘blank’, dan ben je nog niet woke.

Politiek correcte termen werken als wachtwoorden om tot de geprefereerde sociale groep te behoren: ze moeten vaak veranderen en moeilijker worden. Want als het signaal moeilijker is en je geeft het signaal, dan is dat een bewijs dat je echt tot de groep behoort. Daarom is nieuwe modekleding vaak duurder en onpraktischer: om te tonen dat je de moeite neemt om erbij te horen. Dus als je de moeite toont om de nieuwere en moeilijkere woke termen te gebruiken, toon je dat je echt begaan bent met antiracisme.

Social signaling kan misbruikt worden om mensen uit te sluiten. Wokers kunnen aan de hand van woordkeuze bepalen wie er tot de antiracismegroep behoort. Wat met diegenen die een hekel hebben aan politiek correcte taalspelletjes met inflatie van woorden? En diegenen die de argumenten voor censuur van gangbare woorden zoals ‘blank’ te zwak vinden? Die riskeren beschuldigingen van racisme. Dat kan averechts werken en is niet bevorderlijk voor de strijd tegen racisme. Het zaait verdeeldheid in eigen rangen.

Omgekeerd racisme

Als woke toch niet verlegen zit om lange termen, kan ze beter de stap van het politiek incorrecte blank naar het weldra incorrecte wit overslaan en meteen naar de eindhalte springen: huidpigmentarmere persoon. ‘Armer’ zal niet snel een positieve connotatie van superioriteit krijgen en laat gradaties of nuance toe. Zwart en wit getuigen van een ongenuanceerd zwart-witdenken. Dat werkt polariserend, alsof zwarten en witten twee scherp af te bakenen groepen zijn. Deze polarisering of verdeeldheid versterkt een wij-versus-zijmentaliteit. Zo bestendigt woke het idee dat er geen overlap is tussen sociale groepen.

Groepsidentiteit wordt versterkt, alsof de eigen groep duidelijk af te bakenen is van de andere groep. Met de wit-zwarttweedeling riskeren sommige blanken ten onrechte beschuldigd te worden van racisme of het hebben van privileges. Het is alsof leden van de groep van witten allemaal schuldig zijn aan racisme of neokolonialisme. ‘De witte mens’ kan pejoratief gebruikt worden om mensen met een lichtere huidskleur te beschuldigen en te wantrouwen, zelfs al zijn deze mensen antiracisten. Het vaak gehoorde woke-weerwoord “jij als witte man…” is omgekeerd racisme, een uiting van negatieve vooroordelen tegenover blanken. Op basis van huidskleur wordt minder vertrouwen gegeven aan blanken.

In werkelijkheid zijn er wittere (of beter lichtere) en zwartere (of beter donkerdere) mensen, met alle gradaties ertussen. In plaats van wit kunnen wokers beter lichter (of huidpigmentarmer?) gebruiken. Donkerdere mensen kunnen protesteren tegen hun aanduiding als zwarten, omdat zwart een negatieve connotatie heeft. En ze kunnen klagen tegen hun aanduiding als persoon van kleur, omdat wit ook een kleur is. Maar ‘huidpigmentrijkere persoon’ is voor hen geen bezwaar, behalve dat het een nogal lange term is.

Extreemrechts racisme

De wit-blankdiscussie leidt af van echte problemen van racisme. Een slechte onderbouwing van antiracistische voorstellen kan extreemrechts racisme in de hand werken. Als antiracisten slechte argumenten geven voor hun woordencensuur, maken ze het racisten makkelijker om antiracisme te bekritiseren.

Wokers kunnen best tolerant zijn tegenover antiracisten die ‘blank’ zeggen. Doe zoals De Ceulaer: blank en wit afwisselend gebruiken, om niet in een kamp te belanden. Wokers hebben wel gelijk dat sommige woorden (zoals het n-woord) niet neutraal zijn. Daarom moeten we aandacht blijven besteden aan de invloed van woordkeuze op ons denken. Blank is niet problematisch, maar ‘de blanke’ is dat wel. Niemand is de blanke. Een verzameling aanduiden met een enkelvoud wekt de indruk dat alle blanken behoren tot een homogene groep. Alsof alle en alleen blanken een essentie met elkaar gemeen hebben, dat ze bijvoorbeeld geprivilegieerde racisten zijn. Het gebruik van ‘wit’ zal dit probleem niet verhelpen. Sommige wokers spreken expliciet van ‘de witte man’, waarbij ze een groep homogeniseren. ‘De witte’ is even problematisch racistisch als ‘de zwarte’.

