‘Politici zijn er zeer goed in van alles te beloven en het dan niet uit te voeren. Voor één keer kunnen ze nu beloven iets níét te gaan doen’

Duidelijkheid, graag!

In de kwestie van een mogelijke meerderheid van N-VA en Vlaams Blok bij de verkiezingen van 2024 (DM, 09/07) wordt één cruciaal element over het hoofd gezien: duidelijkheid, meer bepaald over de houding van N-VA. De kiezer heeft bij álle verkiezingen van 2024 meer dan ooit het recht te weten wat de plannen van N-VA zijn: kan een monsterverbond met het Vlaams Blok, of kan dat niet? Politici zijn er zeer goed in van alles te beloven en het dan niet (of maar half) uit te voeren. Voor één keer kunnen ze nu beloven iets níét te gaan doen, en zich daar ook aan te houden. Als inwoner van Ninove weet ik waarover ik praat: hoogstwaarschijnlijk hebben Vlaams Blok en N-VA in het stadje aan de Dender de meerderheid in de gemeenteraad in 2025. Op een vraag naar de plannen in dat verband van de lokale N-VA blijft het oorverdovend stil. Geruststellend is dat allerminst. Wat meer duidelijkheid, graag!

Jos Huysmans

129 km/u

Snelheidscamera’s op Vlaamse snelwegen flitsen vanaf nu áltijd en vanaf 129 km/u, lees ik. Ik heb nooit begrepen waarom een snorfiets die sneller kan rijden dan 25 km per uur (= de maximumsnelheid voor snorfietsen in België) meteen in beslag genomen wordt en een auto die sneller kan rijden dan 120 km per uur (= de maximumsnelheid voor auto’s in België) en dat effectief ook doet, niet.

Waarom mogen auto’s die sneller kunnen rijden dan 120 km per uur in België op de markt worden gebracht? Wie sneller wil rijden moet maar in Duitsland gaan wonen (zoals wie een vuurwapen wil dragen maar naar de VS moet verhuizen) of zich een tweede, snellere wagen aanschaffen en die aan de grens parkeren.

Wie auto’s toelaat - en dat doet de wetgever - die sneller kunnen dan 120 km per uur, die verleidt de mens-met-een-biologisch-zwak-voor-snel-rijden om de maximumsnelheid te overschrijden. Wie enkel auto’s homologeert die begrensd zijn op 120 km per uur én elke auto waaraan gesjoemeld werd (zodat er sneller mee kan gereden worden) meteen in beslag neemt, die dwingt de bestuurder om zich aan de maximumsnelheid te houden.

Karl Vandaele