Politici doen er goed aan wetenschappers en experts niet voortdurend af te schilderen als wereldvreemde idioten

Stavros Kelepouris is journalist bij De Morgen.

Er is in politiek België geen probleem meer te bedenken - PFOS, waterschade, stikstof - of er moet iemand van buitenaf aangesteld worden. Een bemiddelaar, een intendant, een commissaris, een opdrachthouder, een expertencomité en wat nog kan doorgaan als synoniem voor ‘dat een ander het maar oplost’.

De voorbije weken hebben alvast niet de indruk gewekt dat die benoemingen ook echt bedoeld zijn om oplossingen te forceren. De rapporten van de werkgroep koopkracht (om de economische crisis te bestieren) en een panel fiscalisten (om een belastinghervorming voor te bereiden) werden allebei afgebrand nog voor de inkt goed en wel droog was.

Zeker het eindverslag van de fiscaal experts verbaasde nochtans enkel omdat het zo voorspelbaar was. De lasten op arbeid verlagen en het inkomen uit kapitaal zwaarder belasten; wieden in het woud aan fiscale gunstregimes; mensen betalen in echt loon in plaats van maaltijd-, eco- en andere cheques die dienen om loonbelastingen te ontlopen: het is ons land de voorbije jaren al tot in den treure aangeraden door zowat iedere gezaghebbende instelling.

Het doet de vraag stellen: wat hadden de heren en dames ministers dan precies verwacht? Dat onze Belgische experts helemaal anders over moderne belastingsystemen zouden denken dan hun internationale collega’s?

De verdediging van politici is steevast dezelfde: adviseurs worden aangeduid om te adviseren, maar het is nog steeds aan de verkozenen des volks om te beslissen. Daar valt geen speld tussen te krijgen. Alleen moeten die verkozenen dan ook eens beslissen. “Je weet toch wat het wil zeggen als politici expertenrapporten beginnen te bestellen? Dat betekent dat er vooral niet te veel beslist zal worden”, klonk het vorige week op het hoofdkwartier van een federale meerderheidspartij.

Het verraadt een cynische kijk op de Wetstraat: het politiek bedrijf als theater van de stilstand, waarbij politici zich verschuilen achter zogenaamd neutrale tussenpersonen om te verhullen dat ze de macht of de wil niet hebben om moeilijke beslissingen door te drukken.

Ook in Nederland moet het geteisterde kabinet-Rutte steeds vaker een beroep doen op een bemiddelingsfiguur. Johan Remkes, een oudgediende in de Nederlandse politiek, is er gesommeerd om de dialoog tussen de boeren en het kabinet recht te trekken.

Brussel kan maar beter lering trekken uit de impact van de boerenprotesten op de debatten in het Haagse Binnenhof. Steeds meer boeren steken er de middenvinger op naar de regering en zoeken heil in uiterst rechtse, xenofobe praatjesmakers die beweren dat de boeren niet moeten sluiten omwille van een onbestaand stikstofprobleem maar omdat hun grond moet dienen om migranten te huisvesten.

Politici die zulke ontwikkelingen willen vermijden doen er goed aan wetenschappers en experts niet voortdurend af te schilderen als wereldvreemde idioten wanneer hun conclusies niet in het ideologische kraam passen. Anders moet niemand schrikken dat ook de burger het spoor bijster raakt en de overheid de rug toekeert.