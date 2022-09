Politici die uitpakken met akkoorden die er (nog) niet zijn of hun verantwoordelijkheid afwentelen, maken het enkel erger

Bart Eeckhout is hoofdcommentator.

Collega Joël De Ceulaer bekritiseerde al meermaals commentaarstukken waarin politiek gelijkgesteld wordt met een beschamende kleutertuin. Die kritiek vindt hij te lui en te makkelijk. Hij heeft gelijk. In deze tijd zijn mens en wereld geneigd in zeven sloten tegelijk te vallen. Van ‘de politiek’ wordt dan maar verwacht dat ze al die complexe crises oplossen. En als dat niet lukt, is er geen houden aan de kritiek op de ‘prutsers’. Er is niets mis met wat begrip en beargumenteerde kritiek.

En toch. En toch kom je niet om de vaststelling heen dat ’s lands leidende politici een weinig fraai beeld van zichzelf tonen in het beheer van de energiecrisis. Het is een oordeel dat geldt voor vele politici uit alle partijen over alle regeringen heen. Dat deze crisis uiterst lastige vraagstukken opwerpt: klopt helemaal. Dat er geen mirakeloplossingen zijn: klopt evenzeer. Niemand zegt dat dit eenvoudig is, maar vele van onze politici zijn geneigd de situatie nog wat moeilijker te maken. Ook voor zichzelf.

Neem de communicatie over het Europese prijsplafond voor gas. Dat prijsplafond zou er gaan komen, nadat een meerderheid van de EU-ministers voor Energie zich daar voorstander van verklaard hadden. Een Europese doorbraak waarvoor onze minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) en onze premier Alexander De Croo (Open Vld) de eer opeisten. (Eer die hen te gewillig werd toebedeeld door een deel van de vaderlandse pers, die mediakritiek is terecht). Inmiddels is gebleken dat dat prijsplafond er nog lang niet is. Wie tussen de regels leest van de beslissende Europese Commissie, weet ook dat het er mogelijk nooit van komt.

Dit is pijnlijk. Want nu moeten dezelfde politici uitleggen waarom een aankondiging, waarvoor ze de hele partijpropagandamachine lieten draaien, toch niet gerealiseerd wordt. De verontwaardiging is groot bij een publiek dat wacht op een uitweg uit de crisis. En de verontwaardiging is terecht.

Maar neem ook de Vlaamse regering, waar bevoegd minister Zuhal Demir (N-VA) het energiebeleid nog altijd grotendeels beperkt tot het jennen van de federale regering en het zich verkneukelen in hun problemen. Terwijl coalitiepartners smeken om extra flankerend beleid, blijft het stil op het kabinet Energie. Dat tijdverspillend sabotagefederalisme ook in uiterste crisistijd de norm blijft, wekt evenzeer grote verontwaardiging op. Dat is evenzeer terecht.

En dan zwijgen we nog over de kernuitstap, waarover politici nu een noodwet willen doorvoeren, bijna letterlijk een dag voor de sluiting van de eerste centrale. Terwijl andere politici zich alweer verkneukelen over die laattijdigheid, terwijl ze zelf mee de sluitingskalender hebben goedgekeurd.

Waarom doen politici dat toch? Wellicht is hier sprake van paniek. Ze voelen de druk vanuit het publiek en pakken daarom uit met akkoorden die er (nog) niet zijn of steken alle energie in het afwentelen van verantwoordelijkheid. Juist daarmee maken ze het alleen maar erger. Want een belangrijke wet in de crisiscommunicatie is nog altijd: rustig de waarheid vertellen.