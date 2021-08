Polemiek wil Brusselmans. Maar volgens mij moet je daarvoor vooral schrijven in plaats van alleen schelden

Stella Bergsma is schrijver en columnist.

Ik vermoedde het al een tijdje, maar nu weet ik het zeker. Herman Brusselmans is overleden. De goede schrijver moet tijden geleden van ons zijn heengegaan en een kloon heeft zijn plaats ingenomen. Misschien niet eens een echte kloon. Meer een impressie. Een herinnering in een leren jasje. Het kan in ieder geval de virtuoos van vroeger niet zijn die nu het zoveelste boek vol herhaling van zinnen geschreven heeft. Onmogelijk is het die scherpe, spottende schrijfkoning van weleer.

Ik vermoed dat het een Brusselresidu is dat zich tegenwoordig laat interviewen. Een langharig aftreksel van de auteur. Een brusbot wellicht? Een stuk uitgeplozen scheepstouw dat computergegenereerde zinnetjes opdreunt. Wellicht hebben ze een dakloze uit de goot getrokken als figurant. Het zal een complot zijn, zoals alles tegenwoordig.

Ik speel al langer met dit idee overigens. Vanaf zijn laatste goede werk eigenlijk: zijn debuut. Mijn theorie is dat zijn 598 andere boeken uit dat boek zijn samengesteld, gewoon door de pagina’s in een willekeurige volgorde te zetten. Een vrij slimme truc, die lang goed is gegaan. Waarschijnlijk ook omdat niet heel veel mensen tussen de kaften hebben gekeken. De inhoud was meer een excuus voor de grappige titels. De boeken een soort props zonder plot.

Maar nu met zijn laatste werk, Geschiedenis van de moderne literatuur, hebben ze hun hand overspeeld. Misschien dat ze bij wijze van experiment een demente bejaarde met korsakov een pen hebben gegeven. Of de figurant heeft praatjes gekregen, de Brusselsoftware is ontspoord, ik weet het niet. Maar waar de absurdistische acrobaat ooit deed aan schoonschertsen, en olympische staaltjes lyrisch lasteren weggaf, staat dit geboekte vol met de rommel die wij in Nederland al langer kenden van zijn rioolcolumns in de Nieuwe Revue. Stukken waarin hij eigenlijk gewoon iedereen dom en dik noemt.

‘De Nederlandse literatuur stelt niets meer voor’, zegt de Brusselkloon in een interview over zijn laatste werk. Om dat te bewijzen wordt in de 600 pagina’s tellende bladerbaksteen het uiterlijk van willekeurige schrijvers op platte en voor de hand liggende wijze beledigd. Zo heeft Griet Op de Beeck ‘knotsknieën’ en Lize Spit ‘ongetwijfeld schimmel in haar pruim’. Ook ik sta erin met mijn ‘blonde pruik’, ‘knullig aangebrachte lipstick’ en ‘hangtieten’. Geen idee overigens hoe die laatsten me zouden kunnen hinderen bij het schrijven van mijn volgende meesterwerk. Toegegeven, ze zitten weleens in de weg bij het typen, maar nooit zo erg dat ik zoals wijlen Herman alleen nog maar saploos kan rancuneuzelen.

Polemiek wil hij. Maar volgens mij moet je daarvoor vooral schrijven in plaats van alleen schelden. Het boek bewijst wel één ding: de literatuur is inderdaad mors- en morsdood. Net als Herman Brusselmans. Het zullen de Marlboro Lights geweest zijn.