Poetin zet gas in als wapen maar onze Europese energiemarkt is een sterker schild

Maarten Rabaey is journalist.

Rusland kondigde aan dat de stopzetting van aardgasleveringen aan Polen en Bulgarije door het Russische staatsbedrijf Gazprom nog maar het begin is van zijn vergelding voor westerse sancties over de oorlog in Oekraïne. Moskou dreigt nu ook andere Europese landen af te sluiten als ze blijven weigeren in Russische roebels te betalen, een maatregel waarmee Moskou de eigen munt wil steunen. De Europese Unie spreekt bij monde van Commissievoorzitter Ursula von der Leyen terecht van ‘chantage’.

Poetin zet nu niet alleen Polen en Bulgarije deels in de kou, hij jaagt ook de internationale gasprijzen nog meer de hoogte in. Dat zal vroeg of laat Europese bedrijven en consumenten treffen, ook ons. Opkopers van gas leggen deze maanden traditioneel wintervoorraden aan. Normaal liggen de prijzen nu laag, maar momenteel gebeurt het omgekeerde. Ook alternatieven zoals lng, vloeibaar gas, zijn duurder omdat de vraag groter is.

De timing is geen toeval. Op het moment dat veel EU-landen met vereende krachten zware wapens leveren aan Oekraïne – zelfs Duitsland levert nu rupsvoertuigen met luchtafweer – moet Poetin beseffen dat de opmars van zijn troepen alsnog militair tot staan kan worden gebracht. Door gas in te zetten als wapen probeert hij verdeeldheid te zaaien in de EU. Regeringsleiders met morrende kiezers over dalende koopkracht zullen mogelijk minder risico’s nemen, is zijn redenering.

Laat ons daarom nu net wel durf tonen. Vergeet niet dat Poetin blufpoker speelt op zijn eentje. Tegenover hem staat een unie van 27 lidstaten, de VS en andere westerse democratieën. Samen vormen we een kolossale markt van honderden miljoenen consumenten en honderdduizenden ondernemingen, met de mogelijkheid andere energiebronnen aan te boren. Hij zet gas in als wapen, maar wij hebben een sterkere, diversere energiemarkt als sterker schild. Door de hoge gasprijzen compenseert hij nu de gasexport die hij blokkeert, maar dat kan hij niet volhouden. Vroeg of laat zal zijn staat, en daarmee zijn oorlogsmachine, zijn inkomsten zien dalen.

De EU moet daarom volharden in haar boosheid wegens de oorlogsmisdaden in Oekraïne. Een zesde sanctieronde is nu meer dan ooit terecht. Tref Poetin waar het pijn doet en zet ook een rem op zijn olie-export. Europese lidstaten, ook België, moeten intussen haast maken met een noodenergieplan voor volgende winter. Waar het kan, moet er deze lente en zomer werk gemaakt worden van betere interconnectiviteit tussen EU-lidstaten, als opstapje naar een volwaardige energie-unie.

De gascrisis mag ook geen excuus zijn om weg te kijken van de oorlog zelf, die buiten de landsgrenzen van Oekraïne kan ontaarden. Enkele aanslagen in Transnistrië, een door Rusland bezet deel van Moldavië, doen vrezen dat Moskou een legitimering zoekt voor militaire actie in het Oost-Europese land tussen Roemenië en Oekraïne. Moldavië is kwetsbaar omdat het geen NAVO-lid is. Ze hebben wel een partnerschap met de EU. Zoals we Oekraïne militair steunen moeten we nu preventief ook de Moldavische defensie helpen. We moeten de vallende dominostenen stoppen.