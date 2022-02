Poetin zal enkel stoppen als hij op een muur van staal botst

De invasie van Oekraïne is een feit. Russische tanks rollen de Oekraïense provincies Donetsk en Loehansk binnen. Voorlopig bewegen ze zich enkel nog in het gebied dat pro-Russische separatisten al sinds 2014 bezetten, maar de kans dat ze op de zogeheten ‘contactlijn’ massaal slaags raken met tienduizenden Oekraïense soldaten groeit nu met het uur. De Russische president Vladimir Poetin vroeg het hogerhuis van zijn parlement dinsdagavond goedkeuring te verlenen ‘geweld te gebruiken buiten het Russische grondgebied’. Gevreesd wordt dat deze formaliteit het startsein kan worden voor een allesomvattende aanval op zijn buurland.

De internationale gemeenschap reageert terecht vlijmscherp maar hinkt in deze crisis voortdurend achterop. De nieuwe sancties die de VS en EU aankondigden, waaronder het opschorten van de ingebruikname van gaspijplijn Nordstream 2 door Duitsland, komen zelfs wéken te laat. Om de Russische oorlogsmachine te stoppen moet een taal gesproken worden die Poetin begrijpt.

Om te beginnen moeten financiële sancties nu meer dan ooit gericht worden tegen de president zelf en zijn directe entourage. Al hun tegoeden in Europa, ook van familieleden, moeten bevroren worden.

We zouden ook een signaal moeten geven door de Oekraïense regering internationaal te beschermen. Er wordt gewaarschuwd voor scenario’s waarbij de Russen president Zelensky en zijn verkozen ministers willen elimineren. Gezien Kiev al zeven jaar een associatieakkoord heeft met de EU zou Brussel openlijk lijfwachten kunnen sturen die hen helpen met hun beveiliging. Een bescherming door EU-partnerlanden kan Poetin mogelijk nog afschrikken om ze aan te vallen. En deed hij onlangs niet hetzelfde voor de regering in Kazachstan?

Om dezelfde afschrikking is het ook van cruciaal belang dat de internationale gemeenschap een manier zoekt om zich openlijk te positioneren op de contactlijn tussen Oekraïense en Russische troepen. Je zou dit kunnen door de waarnemersmissie van de Organisatie van Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) uit te breiden tot een internationale vredesmacht met een mandaat van de Verenigde Naties.

Poetin beweert nu immers dat hij ‘vredestroepen’ naar het Donbas-bekken stuurt. De andere permanente leden van de Veiligheidsraad kunnen hem hiermee voor het blok zetten: wil je vredestroepen? Waarom dan geen échte blauwhelmen? Als Poetin daar zijn veto tegen stelt vallen de maskers ook af tegenover zijn eigen publieke opinie, die hij nu een rad voor de ogen draait.

Blauwhelmen kregen in de geschiedenis zelden een schoonheidsprijs maar zijn nog altijd een beter alternatief dan een open oorlog. De realiteit is dat de Poetin die we maandagavond zagen spreken enkel maar zal stoppen als zijn leger op een muur van staal botst. We kleuren ze dan maar beter VN-blauw dan het dieprood van bloedvergieten dat nu elk moment dreigt.