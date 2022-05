‘Poetin moet worden gehoord. Diplomatie betekent ook luisteren’

Wereldwijd groeit de bezorgdheid dat ons een jarenlange, bloedige strijd te wachten staat. Wat kunnen we nog ánders doen om het conflict in Oekraïne zo snel mogelijk te beëindigen? Anastasia Arnhold (22, culturele studies, KU Leuven) en Ghazi Abbas Chaudhry (21, politicologie, Jonge Europese Federalisten Leuven) geven hun ongezouten mening.

ANASTASIA ARNHOLD

“Poetin zal niet stoppen. Dit conflict zal niet eindigen vooraleer hij geen middelen meer heeft om oorlog te voeren of Oekraïne de ­Russen militair verslaat.

“De enige andere manier is dat de Russische economie zodanig in de problemen komt dat Poetin afgeleid wordt van de oorlog zelf. Maar dan moeten onze sancties anders en beter. In Rusland wordt nu geklaagd dat de huidige sancties, zoals de sluiting van de winkelketens, de verkeerde mensen treffen: de gewone werknemers. Dit verzwakt Poetins slagkracht veel te traag. Zo kunnen we nog jaren doorgaan.

“Er moeten maatregelen genomen worden tegen de energiesector. Ik heb vijftien jaar in Rusland gewoond en de gewone mensen zien nooit iets van de olie- en gasopbrengsten. Die inkomsten gebruikt het regime enkel voor zichzelf en om te pochen hoe rijk ze zijn. Alleen als je die sector sanctioneert, tref je de macht­hebbers. Daarom ben ik boos op het Belgische initiatief ikhebimpact.be (met tips van de overheid om energie te sparen, red.). Ik vind het hypocriet omdat je de verantwoordelijkheid verschuift. Je kan dit niet verkopen alsof je iets doet.

“Wat we nog beter kunnen doen, is de gewone Rus pogen te bereiken. Er heerst censuur in Rusland, maar ze kunnen (via VPN-verbindingen, red.) wel nog aan informatie van buitenaf raken. Een aantal kranten uit de buurlanden publiceert hun artikels daarom nu in het Russisch. Dat vind ik een goed idee.

“Het probleem is dat de mensen die deze vrije media gaan lezen juist de mensen zullen zijn die al twijfels hadden. De gemiddelde tv-kijker zal dit niet doen. Zij praten de overheidspropaganda woord voor woord na. De enige manier om hen te bereiken, is de Ostankino-televisietoren in Moskou hacken en van daaruit uitzenden. Misschien een idee.

“We moeten ook meer moeite doen om de voortdurende repressie van media aan de kaak te stellen. Zo is een van de belangrijkste nieuwsbronnen in Rusland nu een studentenwebsite, DOXA. De studenten worden vervolgd, krijgen huisarrest, maar gaan desondanks door met hun werk. Zij verdienen onze steun.”

GHAZI ABBAS CHAUDHRY

‘De huidige sancties zijn peanuts. De EU moet nu echt harde sancties nemen. Een olie- en ­gasembargo zou ideaal zijn. Ik begrijp wel dat we op korte termijn niet volledig kunnen overschakelen. Toch kan de EU dit faciliteren door met vereende krachten ervoor te zorgen dat we minder olie en gas uit Rusland nodig hebben. Je kan dit tijdelijk oplossen door import van ­elders, maar we moeten vooral inspanningen leveren om ons consumptie­patroon te ­veranderen.

“Als pro-Europese jongerenorganisatie vinden we ook dat de EU actiever moet tussen­beide komen in het onderhandelingsproces. Deze oorlog wordt aan onze voordeur uitgevochten. De sancties moeten als doel hebben om Rusland aan de onderhandelingstafel te dwingen. De huidige gesprekken tussen Oekraïne en Rusland zijn veel te kleinschalig. Dat heeft weinig nut. De EU zou gesprekken van hoog niveau kunnen organiseren. Als dit betekent dat Poetin ergens op neutraal gebied moet komen bemiddelen, is dat een vereiste waar we niet omheen kunnen. Hij moet worden gehoord. Diplomatie betekent ook luisteren. Als men dat niet doet, doet men niet aan diplomatie.

“Een militaire interventie heeft nog nooit iets opgelost. Kijk naar de geschiedenis van het Midden-Oosten en Azië. Een interventie door VN-blauwhelmen zou wegens de ernst van de ­situatie wel een oplossing kunnen zijn, maar zoiets lukt meestal enkel na onderhandelingen. Daarom moet er nu al een nauwere samenwerking zijn tussen de EU en de VN, waar Rusland ook deel van uitmaakt.

“De EU zou zich ook harder kunnen inspannen om Russischtalige informatienetwerken te promoten. We moeten meer inspanningen doen om de Russen bewust te maken van wat er aan de hand is. Dit is geen gewone oorlog meer, er worden oorlogsmisdaden gepleegd. De Russische bevolking kan daar niet achter staan. Als ze correct worden geïnformeerd, zullen er protesten komen, en zal Poetin misschien sneller geneigd zijn te onderhandelen.”