Poetin is de oorlog aan het verliezen. Dat verandert de verhoudingen aan de toekomstige onderhandelingstafel

Bart Eeckhout is hoofdcommentator.

Op het nippertje ontsnappen Europa en de wereld aan een verdere escalatie van de oorlog in Oekraïne. De raketinslag over de Poolse grens blijkt het gevolg te zijn van Oekraïense luchtafweer, niet van een Russische provocatie. Het gaat om een ongeluk, niet om een aanval. Oef.

Natuurlijk zit er een cynisch randje aan die wereldwijde opluchting. De doden zijn niet minder dood en de gewonden niet minder gewond omdat ze vallen onder ‘vriendschappelijk vuur’. Maar in geopolitiek opzicht is het verschil immens. Was Rusland de afzender van de raketten die in Polen ontploften, dan zou het lastig geworden zijn een verdere uitbreiding van de oorlog naar Europa af te remmen.

Het incident herinnert ons eraan hoe weinig nodig is om de vlam te doen overslaan naar landen die lid zijn van de Europese Unie of de NAVO. Hoe langer de verschrikkelijke oorlog in Oekraïne blijft duren, hoe groter het risico op escalatie. Zo’n uitbreiding zou ons terugsturen naar de allerdonkerste tijden uit de Europese geschiedenis.

Horizon van vrede

Wie de dagelijkse bommenregen boven Oekraïne aanschouwt, kan niet anders dan somber besluiten dat vrede en herstel van de orde in het land nog veraf zijn. Toch tekenen zich in de verte de voorzichtige contouren af van een horizon van vrede. Met de herovering van Cherson heeft Oekraïne de Russische agressor een symbolische en feitelijke zware nederlaag toegediend. Het is het zoveelste verlies voor Vladimir Poetin in de rij vernederingen die deze oorlog voor hem aan het worden is.

Het oorlogsgeweld is nog (lang) niet voorbij, maar het wordt stilaan wel helder dat de troepen van Poetin deze oorlog aan het verliezen zijn. Dat verandert de machtsverhoudingen aan de toekomstige onderhandelingstafel. Poetin zal daar niet kunnen plaatsnemen als overwinnaar en veroveraar, zelfs niet als gelijke, maar wel als verliezer.

Zover zijn we nog niet. Cherson heeft wel iets veranderd. Het perspectief op een vrede waarbij niet de aanvaller de voorwaarden dicteert, wordt wel degelijk reëel. Dus wordt het gesprek over die vrede maar beter nu al voorbereid. Stilaan mag dus nagedacht worden over de vraag wat Oekraïne wil. Een terugtrekking uit alle gebieden die sinds februari zijn aangevallen, een herstel van de soevereine staat en een waarborg dat nieuwe aanvallen vanuit Rusland uitblijven, lijken het minimum. Wil het meer? Wil het ook gebieden terug die in 2014 verloren gingen, in de Donbas en zelfs de Krim?

Geschiedenis als waarschuwing

Het is in eerste instantie aan de Oekraïners zelf om die lastige vragen te beantwoorden. De geschiedenis biedt voor elk scenario een waarschuwing. Een te coulante houding tegenover de agressor riskeert het fundament te leggen voor een latere, nieuwe aanval, zoals het Verdrag van München in 1938 met nazi-Duitsland leert. Een te harde vergelding kan bij de vernederde verliezer dan weer revanchisme opwekken, zoals het Verdrag van Versailles na de Eerste Wereldoorlog toont.

Niet alleen herstel van de rechten en de vrede in Oekraïne is dus de inzet van toekomstige vredesgesprekken. Het vermijden van een herhaling van die duistere geschiedenis is dat evenzeer.